Деньги как топливо войны. Когда развалится экономика России?

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Об экономических рецептах победы (ко Дню государственности).

Мало кто будет спорить с тем, что самолеты, танки и стрелковое оружие перед своим появлением на фронте, как правило, существовали в денежной форме. Деньги — это топливо войны, без них войны не бывает. Поэтому, кроме физической победы на поле боя, нужно уделять значительное внимание экономической составляющей, которая подпитывает военную машину врага. Поэтому разберемся, что там у агрессора с экономикой и финансами.

По официальной информации российского правительства, темп роста ВВП с января по май этого года составил 5%, при годовом прогнозе в 2,8%. Инфляция в июне 2024 года достигла 8,6% в годовом измерении. Оба показателя указывают на то, что экономика РФ далека от катастрофы. У меня нет 100% доверия к этим цифрам, впрочем, оценок из других источников нет. Очевидно, что и рост ВВП больше прогноза, и инфляция — это не турецкие 71,6%. Учитывая, что РФ потеряла внешнюю кредитную поддержку (КНР, КНДР, Куба и РБ — плохие кредиторы), стоит присмотреться к экономике агрессора, понять, как она работает и что там можно сломать.

Если углубиться в статистику россиян для внутреннего пользования, то становится понятным, что сейчас экономика агрессора держится на трех китах:

добыча энергетического сырья (исторический тренд);

обрабатывающая промышленность (оживленное государственными расходами);

строительство (государственные расходы плюс проектные и ипотечные схемы финансирования).

Поэтому кратко разберем каждое направление.

Энергоносители

Если посмотреть на график цен BRENT и URALS, то можно сразу заметить действие санкций. С начала войны было не менее 6 периодов, когда нарушалась корреляция между ценами BRENT и URALS, а дисконт между ними существенно возрастал. Впрочем, каждый раз россияне за 3-4 месяца быстро адаптировались к санкциям, и рынок уже в 2024 году двигался выше ценового максимума, который установлен для российской нефти международными партнерами Украины на уровне 60 долларов за баррель (см. график).

В пользу санкций следует отметить две тенденции.

Во-первых, периодическое увеличение дисконта — это удар по российскому бюджету. Не было бы санкций — не было бы дисконта между BRENT и URALS и россияне получали бы больше средств, чем они получили по факту.

Во-вторых, санкции и атаки на российские НПЗ сильно меняют объемы экспорта российской нефти. Если в 2022 году РФ экспортировала 4,78 баррелей в день, то в 2023 году — уже 4,59. В 2024 году у них произошел всплеск экспорта в начале года и дальше было его постепенное снижение. Пока худшим для россиян месяцем 2024 года можно считать июнь.

Поэтому санкции работают, но не в той степени, которая могла бы ощутимо разбалансировать финансовую систему РФ.

Обрабатывающая промышленность и строительство — кейнсианские рецепты

За счет продажи нефти россияне продолжают поддерживать в относительно ликвидном состоянии официальные резервы и доформировать неофициальные резервы. Имеющиеся резервы и субсидии из нефтяной отрасли идут на государственные расходы, которые вызывают подъем обрабатывающей промышленности, в основном за счет ВПК. Ничего нового в этом рецепте нет, изобрели его очень давно, а изложил в своих трудах Дж. М. Кейнс в 40-х годах ХХ в. Но кейнсианский вечный двигатель может работать только тогда, когда есть его финансирование, причем финансирование не может длительное время происходить за счет эмиссии денег центральным банком, иначе экономика захлебнется инфляционными рисками. Для РФ сейчас это существенная проблема, поскольку резервов не хватает на всех желающих получить государственные заказы, инвестиции и гарантии. Власть активно призывает частных инвесторов инвестировать в экономику, поскольку уже есть понимание, что собственных средств надолго не хватит, а КНР, КНДР, Куба и РБ с Ираном — плохие кредиторы. Кратковременное экономическое чудо на кейнсианском двигателе в РФ пока может подпитывать нефтяная отрасль, но ее масштабов также не хватает на всех.

Строительство в РФ сейчас опирается не только на систему инфраструктурных проектов, но и на относительно развитый ипотечный рынок. Отрасль переживает такие симптомы заболевания, как: нехватка кадров, рост себестоимости квадратного метра и перегретая система финансирования первичного рынка. Впрочем ипотека — это лишь рычаг в системе государственных расходов, который опять же наполняется деньгами государственных российских банков.

Когда развалится российская экономика?

Из-за санкций и коррумпированной системы управления российская экономика сейчас находится в значительно худшем состоянии, чем в 2019-2021 гг. Для начала кризиса вполне будет достаточно некоего "выстрела Авроры" — шока, который заставит экономических агентов изменить линию поведения и вызовет панические настроения. Примером является реакция населения и бизнеса на бунт Пригожина. "Выстрелом Авроры" для начала кризиса может быть: обвальное падение цен на нефть (вариант распада СССР), смерть Путина или начало открытой войны между его окружением, крупная техногенная катастрофа и т.д.

Впрочем, должен признать, что если просто сидеть и ожидать, когда россияне сами себе организуют кризис или когда это сделает коллективный Запад, то это может занять много времени, которого у нас нет. Поэтому над экономическим кризисом в РФ стоит поработать. Нужно принимать активные меры, которые станут катализаторами негативных процессов внутри РФ.

1. Организация кризиса в нефтяной отрасли. Нефтяная отрасль остается поставщиком ресурсов, которые поддерживают профицит финансов и включают мультипликативное оживление экономики через обрабатывающую и строительную отрасль. Ликвидация лидерских позиций нефтяной отрасли в РФ должна касаться не только цен, но и ее способности осуществлять значительные объемы экспорта.

Санкции должны бить по ценам и объемам экспорта нефти в сторону цивилизованного мира, а военные операции — в основном по объемам. Для РФ имеет значение не цена URALS, а выручка, то есть цена, умноженная на объем экспорта. Объем может уменьшаться не только под давлением санкций, но и, например, под влиянием активных мер: выход из строя нефтяных хранилищ, повреждение трубопроводов, природные катастрофы в местах добычи и т.д. Примеров таких мер много, но они должны иметь больший масштаб, чтобы отражаться на экономической статистике по РФ.

Отдельно следует углублять санкции по расчетам за экспортируемую нефть. Стремление РФ вести расчеты в национальных валютах с целью обхода санкций привело к существенному замедлению таких расчетов. Показательным примером является ситуация в Индии, где объем средств, которые там застряли, уже оценивается в 50 млрд долларов. По сути, это является наглядной ценой отказа РФ от доллара США и евро. Поэтому на бумаге нефтяные компании отчитываются об объемах экспорта из РФ, но средства за экспортируемую нефть не получают. Повторение индийского примера с КНР и другими странами было бы интересным прецедентом для изоляции нефтяной отрасли РФ.

К сожалению, неожиданно затормозился проект отдельного налога на торговлю российской нефтью. Такой спецналог на агрессию предлагали в самом начале войны, но потом отвергли идею как такую, что будет долго реализовываться в ЕС, и отдали предпочтение ценовому потолку. Но поскольку война затягивается, то идею с налогом стоит реанимировать в новом формате. К бенефициарам этого налога следует привлечь не только Украину, но и экологические фонды стран ЕС и НАТО. Прогнозирую, что в ближайшее время танкеры с российской нефтью начнут тонуть, а это всегда большие экологические убытки.

Отдельный удар может быть нанесен по теневому танкерному флоту. Россияне активно открещиваются от него, но в его существовании вы можете не сомневаться. На 14/07/2024 цена URALS составляла 81,47 долларов за баррель при ценовом потолке 60 долларов. Поэтому нефть по цене выше разрешенной активно вывозили морем. Также стоит обратить внимание на внезапный рост дисконта между BRENT и URALS в мае — июне 2024 года, когда США ввели санкции против перевозчиков нефти, остановив примерно 50 танкеров. Но этот эффект продержался ровно 2 недели, после чего дисконт начал снова снижаться. Поэтому россияне адаптировались и, очевидно, вместо обнаруженных кораблей теневого флота зафрахтовали новые.

В целом, разрыв всех цепочек нефтяной отрасли РФ (от добычи до экспорта) может сократить экспорт российской нефти с 4-5 млн баррелей в день до 2-3 млн баррелей в день, а это уже не позволит агрессору пополнять резервы и переносить мультипликативный эффект от зарабатывания на нефти на другие отрасли.

Важно

Разгром на финансовом фронте. Как Украина заставила Россию заплатить за войну

2. Обрезание резервов. Замораживание международных резервов РФ и средств части российских государственных компаний — это интересный опыт для россиян, который приравнивает их к Ирану. Впрочем, российские резервы сейчас следует рассматривать как совокупность следующих составляющих:

замороженные резервы ЦБР, Фонда национального благосостояния и других фондов за пределами РФ;

имеющиеся резервы ЦБР и других фондов за пределами РФ, которыми чиновники РФ могут распоряжаться (как правило, это резервы в юанях или в местных валютах);

имеющиеся неофициальные резервы за пределами РФ, которые формировались истеблишментом страны с 2000 года и по своей сути являются украденными средствами.

С первой составляющей все более или менее понятно: по сути, эти средства уже не принадлежат РФ, хотя юридически за ней числятся. Во всяком случае, РФ ими точно не может распоряжаться и пускать на собственные нужды. А вот с двумя другими компонентами есть проблемы.

Часть резервов РФ в КНР в юанях не может быть мгновенно изъята, поскольку обслуживает торговлю между двумя странами. Да и возникает вопрос: эти юани в собственности РФ должны быть переведены в какую валюту? Потому что нет в мире более ликвидной валюты, страна-эмитент которой была бы дружественной к РФ, чем юань. С другой стороны, РФ с этой войной в Украине становится все большей проблемой для КНР, которая терпит убытки от санкций и для которой торговля с США и ЕС в 10-12 раз важнее, чем торговля с РФ. Причиной убытков является РФ, причем в последнее время эти убытки не только от санкций, но уже и репутационные. Зачем компартии КНР иметь отношение к насильственным действиям РФ на территории Украины? Этот вопрос все чаще задают в Пекине, где понимают, что для РФ Пекин остается монопольным покупателем последней инстанции. Нанесенные китайцам убытки можно компенсировать не только уравниванием экспортных цен на газ в КНР с внутренними ценами на газ в РФ, но и, например, конфискацией российских резервов в юанях. Реализация этого сценария уже зависит от эффективности украинской и западной дипломатии в КНР, а именно от того, насколько точно удастся дипломатам донести до китайских коммунистов идею, что вся вина за убытки из-за санкций лежит не на Западе, а исключительно на неугомонной РФ. Ожидать замораживания резервов РФ в КНР в том виде, как это произошло в ЕС и США, не стоит, но индийская модификация "дружественной заморозки" вполне возможна.

Неофициальные резервы составляют сегодня настоящую проблему. Россияне не только используют наворованные средства для инвестиций в экономику РФ, но и для обхождения санкций. Откуда, по вашему, взялось 100 танкеров теневого флота, или каким образом РФ обходит санкции по ВПК и технологическому оборудованию. Наши союзники (в основном выпускники Стэнфорда, Кембриджа и Оксфорда) не понимают, что, по сути, имеют дело с питерскими бандитами, для которых статус общака выше официальных ЗВР центрального банка страны, да и сам общак больше. В перспективе 3-5 лет от эффективности розыска и конфискации российских неофициальных фондов будет зависеть будущее не только Украины, но и Восточной Европы. Если с российскими ЗВР все понятно, и нашими дипломатами в США и Канаде можно только гордиться, то вот с неофициальными фондами у нас пока полный провал. Для начала, советовал бы не назначать на высокие государственные должности людей, которые принимали участие в российском ландромате (отмывании российских денег) в Украине, Молдове и странах Балтии, а уже назначенных — немедленно уволить. Нужно ускорить идентификацию, учет и расследование ландроматных дел. Ниточки от российского "Газпрома", "Роснефти" и даже канцелярии Путина к виллам на Кипре, Ницце, Монте-Карло и других курортах часто проходили через украинские, молдавские и балтийские банки. Эти ниточки должны оказаться в руках следователей и привести нас к активам, которые должны быть конфискованы. Мне очень жаль, но ни нам, ни нашим союзникам здесь похвастаться нечем. По моему мнению, "проработка" активных мер по неофициальным фондам РФ является сейчас более важным, чем меры по искусственному сворачиванию нефтяной отрасли РФ. Поскольку такие фонды являются своего рода буфер-запасом, который позволяет Путину смягчать санкционные удары по цене и объемам экспорта нефти, и это показал весь 2022-2023 год.

3. Отлучение от технического прогресса. Зверское поведение путинцев в Украине показывает, что они все же застряли на каком-то начальном этапе эволюционного развития, а обезьяноподобным — высокие технологии ни к чему. Россияне очень мало производят собственных продуктов, которые рассчитаны на конечное потребление. Временный подъем ВПК, машиностроения и других сложных отраслей не гарантирует им технического лидерства. Тем более, что самолеты с импортозамещенными деталями падают, корабли тонут, а какая-то часть продукции, которую они называют российской, на 95% производится из контрабандных деталей. Отлучение россиян от прогресса должно продолжаться, причем лучше, чтобы это было именно в сегменте оборудования для производства, а также для промышленного или коммерческого транспорта и связи.

Ошибка Украины и союзников в 2023 году заключалась в том, что санкции воспринимались как приговор, который должен быть выполнен. Однако в экономике юридическая логика не работает. Запрет или ограничение вызывает обратную реакцию, и враг быстро адаптируется. Поэтому санкционная игра напоминает игру в шахматы. Не существует каких-то 1-2 санкций, которые бы могли через месяц пустить экономику РФ по миру в лаптях. Да и сами по себе санкции без поддержки активных силовых мер воздействия, а также без искусственного сокращения всех видов российских резервов не смогут быть эффективными. Комплексность, своевременность, заинтересованность союзников (в т.ч. материальная) и непрерывность — вот в чем рецепт победы на внешнем экономическом фронте.

Я думаю, Украина и союзники имеют неплохие шансы достаточно оперативно загнать РФ в тупик экономический. Сейчас видно, что Путин куда-то спешит. Бессмысленный визит Орбана в формате Киев-Москва-Пекин, зверские теракты в Киеве и в других городах Украины, ориентированные на запугивание украинцев, многочисленные жалобы российских экспортеров на расчеты с КНР, неудачный майский визит Путина в КНР и т.д. — много этих факторов, показывают, что Кремлю нужна передышка. Поэтому, основная задача на ближайшие три месяца — усилить активные меры воздействия по нефти, резервам и технологиям. Усиление борьбы на экономическом фронте сохранит много жизней наших граждан. А вот для окончательной победы стоит лишить шахматиста-агрессора не только нескольких ключевых фигур, но и части конечностей, что нельзя было играть теми фигурами, которые остались.

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