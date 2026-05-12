Дыра в российском бюджете выросла: почему цены на нефть не спасут Кремль

На минувшей неделе дефицит российского бюджета вырос до 5,9 трлн рублей. Несмотря на высокие цены на нефть, апрель добавил 1,3 трлн рублей к общему дефициту федерального бюджета.

Публикацию данных по региональным бюджетам Минфин РФ остановил с 23 апреля. Вместе с тем Минфин РФ официально прогнозирует дефицит региональных бюджетов в сумме 1,9 трлн рублей (против 1,7 трлн в 2025 году). Напомню, что за первые 2 месяца 2026 года региональные бюджеты уже были с консолидированным дефицитом 2,5 трлн рублей. Вероятно, этот дефицит продолжил рост и сейчас консолидированный дефицит в РФ подошел к отметке в 10 трлн рублей, но власти его официально не подтверждают.

Как так случилось, что цены на нефть не поправили здоровье системе государственных финансов РФ? А все очень просто: за первые 4 месяца 2026 года ударными темпами росли расходы, которые пытались сократить, но откладывали на потом. На 38% упали нефтегазовые доходы (НГД), есть отставание от планов по сборам налога на прибыль и другим налогам.

Новая налоговая цена за апрель 94 доллара за баррель приведет к повышению НГД до 1,0–1,2 трлн рублей, но это сможет лишь остановить рост уже и так рекордного дефицита, а не ликвидировать его.

Что же будет, когда закончится война в Иране и на рынок хлынет нефть с 1600 танкеров, застрявших в Персидском заливе? — российские власти не думают, потому что сильно страшно.

Экономика РФ продолжает двигаться по инерции и, как я и прогнозировал, 1–2 или даже 3 месяца высоких цен на нефть ее не спасут.

