Дыра в российском бюджете выросла: почему цены на нефть не спасут Кремль
Что будет, когда закончится война в Иране и на рынок хлынет нефть с 1600 танкеров, которые застряли в Персидском заливе? — российские власти не думают, потому что сильно страшно. Виталий Шапран объясняет, почему цены на нефть не поправили здоровье системе государственных финансов РФ.
На минувшей неделе дефицит российского бюджета вырос до 5,9 трлн рублей. Несмотря на высокие цены на нефть, апрель добавил 1,3 трлн рублей к общему дефициту федерального бюджета.
Публикацию данных по региональным бюджетам Минфин РФ остановил с 23 апреля. Вместе с тем Минфин РФ официально прогнозирует дефицит региональных бюджетов в сумме 1,9 трлн рублей (против 1,7 трлн в 2025 году). Напомню, что за первые 2 месяца 2026 года региональные бюджеты уже были с консолидированным дефицитом 2,5 трлн рублей. Вероятно, этот дефицит продолжил рост и сейчас консолидированный дефицит в РФ подошел к отметке в 10 трлн рублей, но власти его официально не подтверждают.
Как так случилось, что цены на нефть не поправили здоровье системе государственных финансов РФ? А все очень просто: за первые 4 месяца 2026 года ударными темпами росли расходы, которые пытались сократить, но откладывали на потом. На 38% упали нефтегазовые доходы (НГД), есть отставание от планов по сборам налога на прибыль и другим налогам.
Новая налоговая цена за апрель 94 доллара за баррель приведет к повышению НГД до 1,0–1,2 трлн рублей, но это сможет лишь остановить рост уже и так рекордного дефицита, а не ликвидировать его.
Что же будет, когда закончится война в Иране и на рынок хлынет нефть с 1600 танкеров, застрявших в Персидском заливе? — российские власти не думают, потому что сильно страшно.
Экономика РФ продолжает двигаться по инерции и, как я и прогнозировал, 1–2 или даже 3 месяца высоких цен на нефть ее не спасут.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.