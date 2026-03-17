Цели поинтереснее Москвы: почему стоит наносить удары по Крайнему Северу РФ

Об уязвимости Крайнего Севера РФ

Киев пережил очередной обстрел страны-агрессора. И на следующий день вообще отменили отключения света. Ловкость нашей ПВО, энергетиков и весна дают о себе знать.

Страна-террорист сделала свой выстрел, теперь очередь за Украиной. И хотя наши БПЛА летают на Москву как к себе домой, есть более интересные цели и более результативные сценарии — это промышленные города РФ с тяжелыми климатическими условиями. Например, Норильск (прямо сейчас -34), Якутск (-17), Салехард и т.д. (в Киеве тем временем +7). Такие города в РФ плохо охраняются ПВО, они не подключены к единой энергосистеме РФ, с ними нет регулярного сообщения по суше, а учитывая температурные ограничения, они вообще являются идеальными кандидатами на отключение энергосистем с тотальными последствиями для промышленности и населения. В таких городах в РФ сконцентрировано примерно 25% производства ВВП РФ, причем до 40% производств начинают в них свой производственный цикл в форме добычи сырья, которое уже перерабатывается в европейской части РФ.

Мнение о том, что для путинской команды важно только то, что происходит в Москве, является заблуждением. Федеральный центр РФ кормят регионы. Потеря же наиболее лакомых кусков сырьевого российского торта ухудшит бюджетную картину в РФ за пару месяцев. Да и уровень убытков будет впечатляющим. Вы попробуйте восстановить целый город при регулярных минус 30 с ограниченным доступом транспорта. Начнем с того, что в городах, которые построены на вечной мерзлоте, все коммуникации идут не под землей, а поверх земли. Для того, чтобы водопровод и канализация работали, их там нужно подогревать. Отключение энергосистемы в таких городах на 1–2 суток приведет к тотальным последствиям, которые сделают город непригодным для жизни.

Впрочем, есть и недостаток такого сценария развития событий. Как правило, такие города очень далеки от Украины. Впрочем, люди, которые придумали "Паутину", думаю, могут придумать и то, как доставить "подарки" за 4500 км от Киева.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

