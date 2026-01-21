Захвата Украины не будет: как Россия теряет нефтегазовые доходы и шанс выиграть войну

Нефтегазовые доходы РФ продолжают падать на дно, а у РФ плохие экономические перспективы.

Наверное, самой хорошей новостью остаётся продолжающееся снижение налоговой цены нефти в РФ. Если в ноябре "налоговая цена" нефти составляла 44,87 долларов за баррель, то в декабре эта цена опустилась ближе к 39 долларам за баррель. Скорее всего, ситуация в январе не изменится по сравнению с декабрем, по крайней мере, на это надеются в РФ.

Минфин РФ уже отметил, что ожидает недобор нефтегазовых доходов в январе в сумме 232 млрд рублей. В декабре 2025 года нефтегазовые доходы РФ составили всего 448 млрд рублей. И хотя цифры для российского бюджета незначительны, они автоматически тянут за собой вниз НДС, налог на прибыль и другие налоги от нефтегазового сектора.

Такой хороший результат был достигнут командной работой США, ЕС и Украины. Торговое давление со стороны США сочеталось с операцией в Венесуэле и арестом 6 танкеров, которые по факту оказались российскими, а также было дополнено санкциями со стороны ЕС и ударами по теневым пустым танкерам со стороны Украины.

Все это выглядело как облава на русского непослушного медведя. Охота на русского медвежонка получилась настолько удачной, что наверняка в Вашингтоне решили сделать "перерыв на Гренландию". Я сочувствую нашим европейским коллегам и друзьям, но иногда контрастный душ полезен для здоровья.

Не хотелось бы забегать наперед, но у РФ, похоже, закрывается не только окно возможностей захватить Украину, но и возможностей вообще существовать как единая страна в будущем. Сейчас идут прогнозы, какой будет избыток производства нефти в 2026 году. Даются разные оценки: от 3,5 до 12 млн баррелей в сутки.

Конечно, россияне отстаивают прогнозы с минимальными излишками. Но они здесь не принимают решение, а принимает его ОПЕК+. Именно от их действий будет зависеть объем избытка нефти на рынке и соответственно — ее цена в 2026 году.

В РФ цену нефти упорно прогнозируют на уровне 60–70 долларов за баррель, потому что в бюджет они заложили 59. Но если ОПЕК+ решит увеличить профицит до 12 млн баррелей в сутки, то РФ не спасет даже КНР, поскольку всю добычу РФ в объеме 9–10 млн баррелей в сутки при профиците в 12 млн баррелей в сутки можно будет легко заместить.

Рынок этого даже не заметит, а члены ОПЕК+ будут благодарны силам, которые вытесняют РФ из круга мировых игроков.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

