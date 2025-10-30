Главное условие окончания войны: как заставить Путина пойти на плохой для него мир

О прогнозах завершения войны

Россияне не собираются завершать войну и, думаю, даже не рассматривают такой вопрос. Основная причина этого — невозможность быстро вернуть промышленность к довоенной специализации на фоне нулевой вероятности снятия санкций. В этих условиях мир для Путина будет означать прогрессирующий экономический кризис на фоне необходимости чем-то занять 1 млн лоботрясов, которых учили убивать и насиловать. Для РФ плохая война лучше не очень хорошего мира.

Думаю, сейчас единственный шанс заставить РФ выбрать мир, а не войну — сделать для РФ войну ну очень плохой. И когда выбор будет между плохим миром и очень плохой войной, то московиты пойдут на переговоры. Вот такие предположения.

Чтобы вы могли почувствовать качество таких предположений, раскрою вам пример их доказательной базы.

На минувшей неделе Государственная дума РФ приняла закон о переносе валютных расчетов через Казначейство на 2028 год. По ранее принятому закону, с 1 января 2026 года резиденты — участники бюджетного процесса, а также федеральные бюджетные и автономные учреждения с лицевыми счетами в Федеральном казначействе РФ — должны были проводить валютные операции через счета Казначейства. Конечно, это нововведение делалось для усиления контроля за движением бюджетных средств. Впрочем, федеральное правительство срочно обратилось в Госдуму РФ и попросило перенести этот срок на 01.01.2028 года. Свое ходатайство объяснили тем, что правительство не может спрогнозировать, когда США и другие страны аннулируют санкции против РФ. Поэтому, на всякий случай, срок нововведения сдвинулся не только на 2026, а еще и на 2027 год. То есть правительство РФ не прогнозирует смягчение санкционного режима против РФ не только в 2026, но и в 2027 году.

Если вам мало доказательств, вот еще одно. Минфин РФ официально подтвердил, что проведет легализацию расчетов криптовалютами. Теперь уже все становится на свои места. Сначала ЦБР легализует цифровые финансовые активы и власти закрывают глаза на расчеты в крипте, а теперь происходит фискализация процесса. Просто практика расчетов криптой без соответствующего учета с целью уклонения от санкций предполагала увеличение уровня уклонения от уплаты налогов и банальных краж оборотных средств. После фискализации расчетов криптой обратного пути назад не будет. В систему денежного обращения внутри страны и при ВЭД запустят эмитентов крипты.

Вряд ли власти РФ разворачивали бы такой невыгодный для государства проект, не имея понимания, что война и санкционное давление — это надолго. Впрочем, возможно в своих прогнозах они не учитывают наши БПЛА, "Фламинго" и американские "Томагавки".

