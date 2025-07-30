"Будапештская юшка" и рука Москвы: как Россия пытается использовать акции протеста в Украине
Скандал, который разгорелся вокруг обрезания полномочий антикоррупционных органов, вызывает много вопросов и дискуссий. Экономист Виталий Шапран вносит свой вклад в эту дискуссию, рассматривая происходящее с разных точек зрения, в том числе с позиций московского влияния.
"Будапештская" уха, тактическое поражение и стратегическая победа
Скандал, который вспыхнул вокруг обрезания полномочий антикоррупционных органов, вызывает много вопросов и дискуссий. У меня есть свой взгляд на указанные сложные события. Думаю, что ознакомление с этим взглядом будет полезным для понимания наших украинских рисков в ближайшем будущем.
Поэтому пришло время всем по очереди "раздать по серьгам". Пристегнитесь перед чтением.
- Спецслужбы. Немного разочарован действиями наших силовиков. СБУ, конечно, молодцы, что взялись за очищение спецслужб от предателей. За такую инициативу им большая благодарность. Но манера исполнения вызывает вопросы (А) Почему наловили в НАБУ "мелкой рыбы"? Что, менеджмент среднего звена действовал без прикрытия заместителей главы НАБУ? Думаю, такое невозможно. (Б) Почему только НАБУ и только один депутат (который уже сбежал)? А другие предатели так и будут оставаться на должностях в госучреждениях и парламенте и делать вид, что ничего не произошло? Из такой мелкой рыбы будет плохая (будапештская) уха. Понимаю, что между аналитическим вычислением предателей и предоставлением доказательств в суд — большая работа, но чтобы поснимать с должностей, даже аресты не нужны. В итоге, некоторые активисты выставили СБУ как некую "крышу коррупционеров". Как по мне, для людей, которые гибнут за Украину — это абсолютно неприемлемо.
- Борьба с институциями? Понимаю, что отрезать полномочия у антикоррупционных органов — это был наиболее быстрый вариант ликвидации враждебного влияния. Но вместо того, чтобы филигранно отрезать группу предателей от полномочий, решили кувалдой (почти по-пригожински) влупить по всему органу. Не все же в НАБУ предатели. В этой ситуации было бы более рационально воевать не с институциями, а с группой лиц, выполнявших задание с Лубянки. А еще более желательно, чтобы такая работа была комплексной по всем государственным институтам, а не в одном НАБУ. В принципе, по такому сценарию события сейчас и пошли. Институции остаются, но проверки усиливаются. Хорошо, что признали ошибки.
- Московские "антикоррупционеры". Россияне унаследовали манеру проведения операций в демократических странах еще со времен КГБ. Ничего нового они не придумали и сейчас в Украине. Коррупция для демократических стран — это чувствительная тема. Нет ничего проще, чем обвинить власти демократической страны в коррупции, поссорить их с партнерами и стимулировать беспорядок внутри Украины. Но возникает один вопрос: действительно ли Москва является искренним борцом с коррупцией? Все же эти действия делаются с другой целью: с целью захвата Украины, насаждения здесь своей коррупционной идеологии и управленческой модели времен Золотой орды. Это желательно понимать не только работникам спецслужб или прокурору.
- Стратегическая победа и тактическое поражение. То, что Москва пошла ва-банк в Украине, только подтверждает то, что у РФ есть четкое осознание: войну на истощение они проигрывают. Проигрывают потому, что Украине за 3 года удалось стать "транзитной экономикой" и часть ресурсов G-7 мы просто пропускаем через свою экономику и отправляем на войну. У Кремля же нет таких доноров, как у Украины. Поэтому выиграть войну с Украиной РФ может только ударив по транзитной экономике, заставив доноров-партнеров поверить в то, что не все их средства отправляются на войну, а кое-что оседает в карманах чиновников. Тактически этот раунд мы уже проиграли, потому что транш ЕС урезали, скандал состоялся, маленький Майдан начался. Стратегически, мы все еще не проигрываем, потому что транзитный характер экономики остался и власть заняла конструктивную позицию.
- Признаки и ответственность. Не буду обвинять антикоррупционные собрания вокруг ОП в участии в оплаченной акции. Наоборот, очень вероятно, что часть пришедших является оплотом демократии в Украине и лучшей частью общества. Но на фотографиях с акции неоднократно отмечал наличие там людей, которых очень давно и прочно связывают с россиянами. Что они там делали: подбрасывали "дрова в огонь", или просто сами хотели понять, насколько серьезны страсти в обществе — не знаю. Подозрительно выглядит и отсутствие воздушных атак на Киев со стороны РФ в период разгара маленького Майдана. Вместе с тем отмечаю наличие попытки избежать ответственности отдельных депутатов. Вспомним, с чего начался скандал: не с обрезания полномочий НАБУ, а с конкурса на главу БЭБ. Вспомним также, кто был автором изменений в закон о БЭБ, кто их писал и через чей комитет они проходили. Один из авторов (непослушный) радостно побежал на маленький Майдан, а второй (послушный) голосовал за правки, которые уменьшали независимость НАБУ. Оба точно работали не на Украину. И что, оба так и останутся на комитетских должностях в парламенте? Здесь позволю себе дать совет нашим силовикам. Нужно бороться не с симптомами влияния россиян, а с их первоисточником. А большинство их инициатив начинают свою жизнь в Украине после утверждения плана операций в российских спецслужбах, именно из-под пера отдельных законодателей. Контролировать законодательный трафик в ручном режиме в условиях наличия организованных групп предателей — очень малоэффективное решение, нужно отстранять от должностей авторов.
- Ошибки и халатность послов. Очень уважаю наших иностранных партнеров. Без их участия моя страна вряд ли бы достигла стратегического преимущества в войне на истощение. Но к ним есть вопросы. Интересно, каким образом послы G-7 так быстро сформировали свое мнение о событиях в Украине вокруг антикоррупционной вертикали и сделали заявление об обеспокоенности ситуацией с НАБУ еще до встречи с нашими силовиками. Также интересно, почему иностранцы продолжают торпедировать конкурс с БЭБ, даже когда уже появилась информация о наличии предательской ячейки в НАБУ и уже даже состоялись задержания? А просто есть определенная прослойка людей, в народе их называют "грантоеды", которые приближены к посольствам и на мнение которых эти посольства ориентируются. Так вот, по моим наблюдениям, среди таких людей встречаются много граждан Украины (и не только Украины), которые еще работают и на Москву. С февраля 2022 года уже нужно было бы понять, что россияне готовили агрессию не только в военной сфере, но и пытались разрушить Украину изнутри. Введение своей агентуры в ячейки, ответственные за отношения Украины с ЕС, США и другими странами G-7, МВФ, ВБ, ЕБРР — является наиболее результативным направлением для РФ. А результативное оно потому, что влияет на помощь Украине, без которой в войне на истощение Украина потеряла бы свое стратегическое преимущество. Пришло время господам послам срочно проверить и свое "украинское окружение" или же обратиться за помощью в СБУ-ГБР-СВР.
- Кандидат в Мидасы. Президент Зеленский уже не раз демонстрировал миру, что он является неким политическим Мидасом, который может все то дерьмо, которое создают его чиновники (или противники), превращать в рост своего политического рейтинга. Сейчас перед ним стоит такая же задача. А попробуйте привести примеры из истории нашей политической или экономической власти, когда власть признавала свои ошибки. Я не политолог, поэтому за политическую вертикаль ничего не скажу, но в экономической вертикали точно таких прецедентов не было. Признание ошибок и проведение работы над ошибками наоборот является подтверждением наличия в Украине демократических ценностей.
Подводя итоги, хочу Вас заверить, друзья, что российская экономика сейчас на пороге больших проблем. В Кремле есть понимание, что с помощью США+ЕС они проигрывают войну на истощение. До 40% бюджетных доходов РФ отправляет на войну, 75-80% военного бюджета у них идет на пополнение арсенала, который за три года просто истощен, а сам Кремль "штурмуют" сейчас не только россияне, пострадавшие от войны, но и недовольный российский олигархат. В этих условиях единственный возможный сценарий выхода из ситуации для РФ — это взбудоражить Украину изнутри и (или) убедить G-7 перестать вливать ресурсы в Украину. В том-то и дело, что "антикоррупционная тема" является как раз такой, которая одновременно и будоражит украинское общество, и усиливает недоверие к Украине со стороны G-7. Конечно, российские спецслужбы могут выделить на эти мероприятия бюджет в десятки миллиардов долларов, потому что это все равно меньше, чем расходы на продолжение войны. Для людей же, которые молятся на деньги, соблазн дорого продаться — очень большой и от национальности не зависит. Это и есть, наверное, последняя большая битва в этом раунде противостояния Украины с Московией. Украина обязана выиграть эту битву, чем подтолкнет РФ к стадии полураспада, а "ось зла" — к разрушению.
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