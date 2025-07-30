"Будапештская юшка" и рука Москвы: как Россия пытается использовать акции протеста в Украине

Related video

"Будапештская" уха, тактическое поражение и стратегическая победа

Скандал, который вспыхнул вокруг обрезания полномочий антикоррупционных органов, вызывает много вопросов и дискуссий. У меня есть свой взгляд на указанные сложные события. Думаю, что ознакомление с этим взглядом будет полезным для понимания наших украинских рисков в ближайшем будущем.

Поэтому пришло время всем по очереди "раздать по серьгам". Пристегнитесь перед чтением.

Спецслужбы. Немного разочарован действиями наших силовиков. СБУ, конечно, молодцы, что взялись за очищение спецслужб от предателей. За такую инициативу им большая благодарность. Но манера исполнения вызывает вопросы (А) Почему наловили в НАБУ "мелкой рыбы"? Что, менеджмент среднего звена действовал без прикрытия заместителей главы НАБУ? Думаю, такое невозможно. (Б) Почему только НАБУ и только один депутат (который уже сбежал)? А другие предатели так и будут оставаться на должностях в госучреждениях и парламенте и делать вид, что ничего не произошло? Из такой мелкой рыбы будет плохая (будапештская) уха. Понимаю, что между аналитическим вычислением предателей и предоставлением доказательств в суд — большая работа, но чтобы поснимать с должностей, даже аресты не нужны. В итоге, некоторые активисты выставили СБУ как некую "крышу коррупционеров". Как по мне, для людей, которые гибнут за Украину — это абсолютно неприемлемо. Борьба с институциями? Понимаю, что отрезать полномочия у антикоррупционных органов — это был наиболее быстрый вариант ликвидации враждебного влияния. Но вместо того, чтобы филигранно отрезать группу предателей от полномочий, решили кувалдой (почти по-пригожински) влупить по всему органу. Не все же в НАБУ предатели. В этой ситуации было бы более рационально воевать не с институциями, а с группой лиц, выполнявших задание с Лубянки. А еще более желательно, чтобы такая работа была комплексной по всем государственным институтам, а не в одном НАБУ. В принципе, по такому сценарию события сейчас и пошли. Институции остаются, но проверки усиливаются. Хорошо, что признали ошибки. Московские "антикоррупционеры". Россияне унаследовали манеру проведения операций в демократических странах еще со времен КГБ. Ничего нового они не придумали и сейчас в Украине. Коррупция для демократических стран — это чувствительная тема. Нет ничего проще, чем обвинить власти демократической страны в коррупции, поссорить их с партнерами и стимулировать беспорядок внутри Украины. Но возникает один вопрос: действительно ли Москва является искренним борцом с коррупцией? Все же эти действия делаются с другой целью: с целью захвата Украины, насаждения здесь своей коррупционной идеологии и управленческой модели времен Золотой орды. Это желательно понимать не только работникам спецслужб или прокурору. Стратегическая победа и тактическое поражение. То, что Москва пошла ва-банк в Украине, только подтверждает то, что у РФ есть четкое осознание: войну на истощение они проигрывают. Проигрывают потому, что Украине за 3 года удалось стать "транзитной экономикой" и часть ресурсов G-7 мы просто пропускаем через свою экономику и отправляем на войну. У Кремля же нет таких доноров, как у Украины. Поэтому выиграть войну с Украиной РФ может только ударив по транзитной экономике, заставив доноров-партнеров поверить в то, что не все их средства отправляются на войну, а кое-что оседает в карманах чиновников. Тактически этот раунд мы уже проиграли, потому что транш ЕС урезали, скандал состоялся, маленький Майдан начался. Стратегически, мы все еще не проигрываем, потому что транзитный характер экономики остался и власть заняла конструктивную позицию. Признаки и ответственность. Не буду обвинять антикоррупционные собрания вокруг ОП в участии в оплаченной акции. Наоборот, очень вероятно, что часть пришедших является оплотом демократии в Украине и лучшей частью общества. Но на фотографиях с акции неоднократно отмечал наличие там людей, которых очень давно и прочно связывают с россиянами. Что они там делали: подбрасывали "дрова в огонь", или просто сами хотели понять, насколько серьезны страсти в обществе — не знаю. Подозрительно выглядит и отсутствие воздушных атак на Киев со стороны РФ в период разгара маленького Майдана. Вместе с тем отмечаю наличие попытки избежать ответственности отдельных депутатов. Вспомним, с чего начался скандал: не с обрезания полномочий НАБУ, а с конкурса на главу БЭБ. Вспомним также, кто был автором изменений в закон о БЭБ, кто их писал и через чей комитет они проходили. Один из авторов (непослушный) радостно побежал на маленький Майдан, а второй (послушный) голосовал за правки, которые уменьшали независимость НАБУ. Оба точно работали не на Украину. И что, оба так и останутся на комитетских должностях в парламенте? Здесь позволю себе дать совет нашим силовикам. Нужно бороться не с симптомами влияния россиян, а с их первоисточником. А большинство их инициатив начинают свою жизнь в Украине после утверждения плана операций в российских спецслужбах, именно из-под пера отдельных законодателей. Контролировать законодательный трафик в ручном режиме в условиях наличия организованных групп предателей — очень малоэффективное решение, нужно отстранять от должностей авторов. Ошибки и халатность послов. Очень уважаю наших иностранных партнеров. Без их участия моя страна вряд ли бы достигла стратегического преимущества в войне на истощение. Но к ним есть вопросы. Интересно, каким образом послы G-7 так быстро сформировали свое мнение о событиях в Украине вокруг антикоррупционной вертикали и сделали заявление об обеспокоенности ситуацией с НАБУ еще до встречи с нашими силовиками. Также интересно, почему иностранцы продолжают торпедировать конкурс с БЭБ, даже когда уже появилась информация о наличии предательской ячейки в НАБУ и уже даже состоялись задержания? А просто есть определенная прослойка людей, в народе их называют "грантоеды", которые приближены к посольствам и на мнение которых эти посольства ориентируются. Так вот, по моим наблюдениям, среди таких людей встречаются много граждан Украины (и не только Украины), которые еще работают и на Москву. С февраля 2022 года уже нужно было бы понять, что россияне готовили агрессию не только в военной сфере, но и пытались разрушить Украину изнутри. Введение своей агентуры в ячейки, ответственные за отношения Украины с ЕС, США и другими странами G-7, МВФ, ВБ, ЕБРР — является наиболее результативным направлением для РФ. А результативное оно потому, что влияет на помощь Украине, без которой в войне на истощение Украина потеряла бы свое стратегическое преимущество. Пришло время господам послам срочно проверить и свое "украинское окружение" или же обратиться за помощью в СБУ-ГБР-СВР. Кандидат в Мидасы. Президент Зеленский уже не раз демонстрировал миру, что он является неким политическим Мидасом, который может все то дерьмо, которое создают его чиновники (или противники), превращать в рост своего политического рейтинга. Сейчас перед ним стоит такая же задача. А попробуйте привести примеры из истории нашей политической или экономической власти, когда власть признавала свои ошибки. Я не политолог, поэтому за политическую вертикаль ничего не скажу, но в экономической вертикали точно таких прецедентов не было. Признание ошибок и проведение работы над ошибками наоборот является подтверждением наличия в Украине демократических ценностей.

Подводя итоги, хочу Вас заверить, друзья, что российская экономика сейчас на пороге больших проблем. В Кремле есть понимание, что с помощью США+ЕС они проигрывают войну на истощение. До 40% бюджетных доходов РФ отправляет на войну, 75-80% военного бюджета у них идет на пополнение арсенала, который за три года просто истощен, а сам Кремль "штурмуют" сейчас не только россияне, пострадавшие от войны, но и недовольный российский олигархат. В этих условиях единственный возможный сценарий выхода из ситуации для РФ — это взбудоражить Украину изнутри и (или) убедить G-7 перестать вливать ресурсы в Украину. В том-то и дело, что "антикоррупционная тема" является как раз такой, которая одновременно и будоражит украинское общество, и усиливает недоверие к Украине со стороны G-7. Конечно, российские спецслужбы могут выделить на эти мероприятия бюджет в десятки миллиардов долларов, потому что это все равно меньше, чем расходы на продолжение войны. Для людей же, которые молятся на деньги, соблазн дорого продаться — очень большой и от национальности не зависит. Это и есть, наверное, последняя большая битва в этом раунде противостояния Украины с Московией. Украина обязана выиграть эту битву, чем подтолкнет РФ к стадии полураспада, а "ось зла" — к разрушению.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно