Без майданов: как Румынии и Грузии удается бороться с коррупцией без НАБУ и САП

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Два успешных кейса борьбы с коррупцией на постсоветском пространстве.

Или проще, почему бы не сделать работу над ошибками или просто изучить чужой опыт?

Румыния

В стране были созданы свои аналоги НАБУ и САП, также под кураторством США. Но с одним отличием. Главная антикоррупционная статья Румынии — не коррупция и криминал, а конфликт интересов. Приговоры — в абсолютном большинстве 1-2 года условно без права заниматься политикой. Таким образом было лишено права на политическую деятельность более 2 тысяч чиновников и политиков. При этом антикоррупционеры не лезли особо в бизнес (!) и не ломали его, потому что это рабочие места и налоги. Плюс остановка инвестиций.

Но кроме этого, был еще один главный элемент всей этой конструкции: договор части элит и части контрэлит о том, что они легитимизируют борьбу с коррупцией и не возвращаются к старым схемам. В определенный момент предыдущая власть попыталась откатить все эти вещи назад, но им это не удалось — и до сих пор существует договор элит о неизменности правил игры.

Грузия

Главным тормозом Грузии времен Саакашвили была система коррупции и уличного разбоя, которая контролировалась ворами в законе. Тогда Каха Бендукидзе предложил план действий, который стал неким договором правящей элиты о новых правилах игры. И с этим договором вынуждена была смириться тогдашняя оппозиция. За деньги США удалось на 100% обновить полицию. Также был принят закон (явно неевропейский) о полной зачистке такого явления, как воры в законе, и в течение года планомерно зачищался криминалитет. Кроме того, был введен целый ряд новаций по отстранению человека от чиновника. При этом открывались все шлюзы для легального бизнеса, включая снижение налогов сразу после войны 2008 года. Потому что, как говорил тогда Бендукидзе — мы должны иметь налоги ниже российских, чтобы быть конкурентными и запустить бизнес внутри Грузии. За 6 лет была преодолена низовая и срединная коррупция полностью.

С приходом Иванишвили, несмотря на смену внешнеполитического вектора, антикоррупционные достижения Саакашвили не пересматривались новой командой, которая оставила неизменным предыдущий пакт элит.

Выводы:

Инклюзивные институты не работают без пакта элит о правилах игры и неизменности правил игры. Дискутируя об этих правилах игры и о договорах элит, и грузины, и румыны много говорили о том, что настоящих элит у них нет. Но элиты таковы, какими они есть. Этот пакт не работает без открытия шлюзов для бизнеса (не только своего и подконтрольного).

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