Правительство РФ лезет в карманы россиян для финансирования войны: промолчит ли Китай
У Минпромторга РФ и у Чемезова из оборонного "Ростеха" не сложились отношения с китайскими партнерами. В прошлом году у них возник скрытый конфликт из-за введения в РФ утилизационного сбора, теперь — технологический сбор. О последствиях для отношений РФ с Китаем размышляет экономист Виталий Шапран.
На прошлой неделе Минпромторг РФ (ведомство Сергея Чемезова) утвердил приказ, устанавливающий размер технологического сбора на отдельные виды радиоэлектроники. Согласно приказу, базовая ставка технологического сбора для ноутбуков составит 746 рублей/шт., при наличии информации о товарном знаке и модели в системе маркировки — 500 рублей, при отсутствии — 992 рубля. Для смартфонов технологический сбор предполагается установить в размере 373 рубля (базовый вариант), 250 рублей и 496 рублей соответственно.
Таким образом, правительство РФ расширило арсенал средств фискального давления на россиян, чтобы продолжать финансировать войну Путина. Ожидается, что в ближайшее время указанные тарифы значительно вырастут.
Было бы интересно узнать мнение властей КНР по поводу такого шага со стороны россиян, поскольку до 90% техники, которую правительство РФ решило обложить налогом, поставляется именно из Китая.
У Минпромторга РФ и Чемезова из оборонного "Ростеха" вообще как-то не сложились отношения с китайскими партнерами. В прошлом году у них возник скрытый конфликт из-за введения в РФ утилизационного сбора, а теперь — технологического сбора.
Мне просто интересно, когда у властей КНР лопнет терпение и мы услышим официальные предупреждения со стороны Китая в адрес властей РФ, которые систематически снижают спрос на китайские товары в России.
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