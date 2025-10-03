"Танцы слонов" перед Трампом: как разворачиваются переговоры Индии и США об отказе от российской нефти

Related video

На пошлины Трампа:

Индия отказалась отвечать встречными мерами, а начала переговоры. Пока рынок Индии находится под давлением пошлин США, Резервный банк Индии (РБИ) был вынужден девальвировать рупию к доллару США почти до 90 рупий за доллар.

РБИ девальвировал рупию к доллару (и евро), чтобы индийские товары в США были не такими дорогими как до санкций Трампа. Ослабление рупии было незначительным (всего на 2,5-3%), но это только благодаря интервенциям РБИ.

Поэтому РБИ пришлось потратить резервы чтобы удержать рупию на плаву и сдержать инфляцию. С одной стороны, Индия вошла в одностороннюю торговую войну с США с неплохими макроэкономическими показателями. С другой стороны, РБИ не может себе позволить долго сдерживать нашествие на валютный рынок. Индия имела хронический дефицит торгового баланса, соотношение импорта страны к ВВП составляло 23-25%, поэтому девальвация будет влиять на уровень инфляции.

Именно поэтому РБИ не может длительное время поддерживать зону комфорта для долгих переговоров с США.

На переговорах в США Индия согласилась отказаться от покупки российской нефти, но попросила США предоставить адекватную замену. Заменой может быть иранская или венесуэльская нефть. Поэтому США поставили перед трудным выбором: должны быть сделаны послабления для оси зла, но есть выбор, в какой части будут такие послабления. В качестве бонуса Трамп после этих переговоров получит оборонные заказы от Индии и улучшит торговое соглашение с этой страной.

Правительство Индии пока демонстрирует терпеливую и рациональную переговорную позицию. В мире объемы нефти, свободные для поставок, действительно ограничены, поэтому политический выбор для послаблений на рынке нефти сейчас за США.

