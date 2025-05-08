А будет ли Россия в 2026 году? Как финансовый кризис хоронит экономику агрессора

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"Ж…пой об лед", или о качестве прогнозов по российской экономике

Сильно напрягает шум наших СМИ и некоторых чиновников, которые бросаются цитировать FT, The Economist, WSJ и Reuters, которые в апреле-мае заметили, что экономике РФ плохо. Я еще в начале декабря 2024 года давал прогноз, что у Кремля есть 6 месяцев перед началом финансовых трудностей. Ошибся на 1-1,5 месяца, кризисные признаки начались раньше:

рост дефицита бюджета;

снижение в почти всех отраслях экономики, кроме ВПК и ІТ;

признаки манипуляции с дефлятором ВВП;

закрытие шахт в Кузбассе и начало бюджетного кризиса в регионах;

признаки дополнительной эмиссии через РЕПО с банками.

Это лишь малый перечень прогрессирующей болезни, которая будет обостряться на фоне снижения цен на российскую нефть. Всё это просматривалось за полгода до наступления событий, но на Западе это увидели только сейчас. Они рефлексируют на официальные сообщения лживой российской власти и на "среднюю температуру по больнице".

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По моему мнению, лучшим прогнозистом по российской экономике стал ее инсайдер — подсанкционный российский олигарх Олег Дерипаска, который еще в ноябре 2023 года сравнил ситуацию с доходами бюджета на 2024 год с ударом "ж…пы об лед". Он также ошибся примерно на год: наверное, чувствовал значительное ухудшение, но не закладывал определенную инертность движения сырьевой экономики. Плюс он был мотивирован остановить кризис, чтобы не допустить личных потерь.

Если смотреть в будущее, то кризис в экономике РФ уже углубил свои метастазы далеко за пределы сектора государственных финансов и рефлексии на этот фактаж западных СМИ. Во многих отраслях и регионах ситуация настолько критическая, что когда у меня спрашивают, какой мой прогноз по инфляции и ВВП РФ на 2026 год, то я отвечаю, что для того, чтобы давать такие прогнозы, нужно быть уверенным, что эта РФ будет существовать в ее нынешнем виде в 2026 году.

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