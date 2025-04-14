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Экономика Война и деньги США ввели глобальные пошлины

Пошлины Трампа обвалили цены на российскую нефть: бюджет РФ рискует потерять триллион рублей, — FT

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Фото: Ведомости | Вызванное пошлинами Трампа падение цены на нефть может нанести бюджету РФ триллион долларов убытков

Новая тарифная политика президента США Дональда Трампа, объявленная 2 апреля, вызвала падение цены на российскую нефть, что в свою очередь усиливает давление на "военную казну" Кремля и может сократить бюджет РФ на 2,5 %. Это заставит Москву сокращать невоенные расходы, увеличивать заимствования на международных рынках или ужесточать налоги для компаний-экспортеров.

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О влиянии торговой войны Трампа на экономику России пишет Financial Times.

В издании отмечают, что бюджет РФ состоит из доходов от торговли нефтью и газом примерно на треть, и если в течение 2025 года цены на российскую нефть останутся на текущем уровне, он может сократиться примерно на 2,5 %.

Журналисты отмечают, что после заявления Дональда Трампа о введении новых пошлин США цена на нефть основного экспортного сорта РФ — марки Urals — упала до самого низкого уровня за почти два года. Расчеты бюджета РФ на 2025 год осуществлялись на основе цены Urals на уровне 69,70 долларов за баррель, а по состоянию на 10 апреля Urals торговался на уровне около 50 долларов.

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Стоимость российской нефти марки Urals в долларах за баррель с начала полномасштабной войны
Фото: Financial Times

Кремль уже использовал часть своего Фонда национального благосостояния, чтобы компенсировать расходы на полномасштабное вторжение в Украину, и резервы этого фонда сокращаются, отмечают авторы статьи. Обеспокоенность падением цен на нефть выражают российские чиновники.

"Этот показатель очень важен для нас с точки зрения поступлений в бюджет... Ситуация чрезвычайно нестабильная, напряженная и эмоционально насыщенная", — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков журналистам

По словам журналистов, это свидетельствует о том, что торговая война Трампа косвенно наносит ущерб российской экономике. Цены на нефть продолжают падать, несмотря на объявленную 9 апреля паузу в пошлинах на 90 дней.

Главный экономист московской компании T-Investments София Донец, высказала мнение, что если цены на российскую нефть останутся на сегодняшнем уровне, бюджет РФ в этом году потеряет около триллиона долларов, что равно 2,5%. При этом, по ее словам, рост ВВП замедлился бы на 0,5 процентных пунктов.

В то же время эксперт по России в Немецком институте международных дел и вопросов безопасности Янис Клюге отмечает, что на то, чтобы падение цен на нефть сказалось на российском бюджете, понадобится несколько месяцев.

Цена на российскую нефть падает: что известно о последствиях: что известно о последствиях

СМИ 7 апреля сообщали о падении объемов добычи нефти в России по сравнению с предыдущим годом и отмечали, что новые пошлины Трампа нанесли еще больший удар по доходам российского бюджета, поскольку обвалили цену на баррель нефти сразу на 10 долларов менее чем за сутки.

Фокус 8 апреля выяснял, действительно ли нефтяной обвал убивает экономику РФ. Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин отмечал, что в бюджете России заложена стоимость нефти Urals 70 долларов за баррель. По словам эксперта, в условиях, когда цена падает ниже 60 долларов, Кремль вынужден компенсировать убытки из Фонда национального благосостояния, где осталось уже не так много средств.

Напомним, также информационное агентство Reuters 9 апреля писало, что из-за резкого обвала цен может остановиться добыча нефти в США.