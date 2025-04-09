"Не переживет срыва": добыча нефти в США может остановиться из-за обвала цен, — Reuters

В Соединенных Штатах Америки есть угроза закрытия американских нефтяных скважин в результате введения пошлин Дональда Трампа. При этом в Белом доме надеются, что отечественные нефтяники выдержат стремительное снижение цены, написало агентство Reuters.

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О влиянии пошлин Трампа на добычу нефти в США говорится в статье, которая появилась 9 апреля.

Агентство расспросило аналитиков о последствиях 104% пошлин США, 84% пошлин Китая и падения цены на нефть Brent до уровня 60,35 долл. и на нефть West Texas Intermediate (WTI) до 57,23 долл. Аналитик UBS Джованни Стауново объяснил, что действительно возможна мировая рецессия (снижение активности) и поэтому в ближайшие месяцы снизится спрос на нефть, а это приведет к новому падению цены на нефть. Между тем аналитик Panmure Liberum Эшли Келти объяснил, почему в Белом доме не пугаются такой ситуации. Американские чиновники, вероятно, надеются, что их нефтяная отрасль сможет выдержать падение цены до 50 долл. Между тем Келли уверен, что этого не произойдет и с добычей будут проблемы — вплоть до ее прекращения.

"Некоторые аналитики предположили, что Белый дом хочет приблизить цены на нефть до 50 долларов, поскольку администрация считает, что нефтегазовая промышленность США может пережить период срыва. Мы считаем эту цель несколько обманчивой... и [такая цена] приведет лишь к прекращению добычи в США", — привели журналисты позицию Эшли Келли.

Кроме того, аналитики пояснил, что потери США помогут членам ОПЕК (Организация стран — экспортеров нефти). Reuters при этом напомнило, что падение цены на нефть совпало с решением членов ОПЕК+ нарастить добычу (в ОПЕК+ входит РФ).

"[Низкая цена] откроет двери для ОПЕК, и [эта организация] снова станет ключевым регулятором на рынке (swing producer)", — заявил собеседник агентства.

Reuters также привело прогнозы агентства Goldman Sachs относительно цен на нефть:

Brent по 62 долл. и WTI по 58 долл. за баррель до декабря 2025 года;

Brent по 55 долл. и WTI по 51 долл. за баррель до декабря 2026 года.

Пошлины Трампа — детали

Отметим, 3 апреля президент США Дональд Трамп ввел пошлины для почти всех государств планеты, не задев при этом РФ, Беларусь, КНДР и Кубу. Глава Белого дома объяснил, что таким образом стремится исправить "несправедливость", от которой страдают американцы: например, речь идет о потере производственных мощностей и рабочих мест. Во время первого заявления Трамп сообщил, что пошлины для Китая составят 67%, для ЕС — 39%, для Израиля — 33%, для Украины — 10% и т.д. Французское издание Le Monde обратило внимание, что РФ не получила никаких ограничений, хотя и имеет торговый оборот с США в размере 3,5 млрд долл.

Напоминаем, 8 апреля журнал Forbes сообщил, сколько сотен миллионов долларов потерял Дональд Трамп из-за введения глобальных пошлин. Между тем 9 апреля Европейский Союз объявил свой ответ на поднятие тарифов США.