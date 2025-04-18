США составили дискриминационное соглашение об ископаемых без гарантий безопасности: интервью Михаила Гончара Фокусу

Украина на этапе завершения переговоров с США по соглашению о редкоземельных металлах. Между тем, мировые цены на нефть показывают тенденцию к снижению, что влияет на доходы Кремля. Когда произойдет коллапс в экономике РФ и при чем здесь нефть, нужно ли Украине подписание соглашения с США без гарантий безопасности, как Украине не оставить потребителей без газа — об этом Фокус говорил с президентом Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаилом Гончаром.

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Украинская и американская стороны 17 апреля подписали меморандум, который подтверждает общее стремление заключить взаимовыгодное соглашение об экономическом партнерстве между двумя странами. По словам министра экономики Юлии Свириденко, было зафиксировано намерение заключить соглашение, которое "откроет возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов". Между тем, эксперты считают, что такое соглашение с США несет значительные риски для Украины. О договоренностях по ископаемым, добыче газа в Украине, гарантиях безопасности от США, возможном развороте Трампа в сторону поддержки Украины и влиянии нефти на экономический коллапс в РФ Фокус говорил с экспертом по международным энергетическим отношениям и глобальным энергетическим рынкам, президентом Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаилом Гончаром.

Хватит ли газа Украине после атак России

По данным главы правительства Дениса Шмыгаля, валовая добыча газа в Украине в прошлом году увеличилась по сравнению с 2023-м на 2,2 процента до более чем 19 миллиардов метров кубометров. Действительно ли растет добыча газа и готова ли Украина увеличить добычу ресурса в 2025 году и в дальнейшем?

Добыча газа, действительно, растет, но это мизерные цифры. То есть это не тот рост, который может нас удовлетворять. Нынешний уровень добычи — это то, что было в начале 2000-х. Когда мы посмотрим на недалекое прошлое, например, 2018 год, тогда добыча достигала 21 млрд кубометров. И это тоже не тот уровень, который нас удовлетворит. Хотя он и достаточен в условиях нынешнего потребления. Однако нам точно нужно увеличить газодобычу, особенно с учетом пикового потребления в зимний период, когда газа не хватает и мы вынуждены его импортировать. Быстро нарастить добычу не сможем, потому что это вопрос инвестиций, а у НАК "Нафтогаз" для этого ресурсов нет. Между тем, на приход зарубежных инвесторов в условиях продолжения российской агрессии и с учетом того, что наши основные газоносные площади расположены на востоке и в центре Украины, ждать не приходится. Конечно, определенный рост будет, но не революционный.

Добыча газа будет расти, но революции в ближайшие годы не следует ждать, — Михаил Гончар Фото: Facebook Михаила Гончара

Какой объем вы бы считали революцией и можно ли его достичь в течение ближайших пяти лет?

Если мы выйдем на показатель 21 млрд кубометров, наверное, это будет уже достижение. Но главное не это. Главное то, что в условиях войны и обстрелов газовой инфраструктуры это сделать невозможно. То есть небольшие успехи дальше могут иметь место, но достичь какого-то скачка в объемах добычи невозможно. В общем, наша революция в газодобыче уже должна была состояться. Ведь были проекты по разработке залежей на востоке Украины. Это Юзовская площадь, куда пришла компания Shell, и на черноморском шельфе проект по разработке Скифского участка, куда пришли ExxonMobil и Shell вместе. И по прогнозным оценкам 2012 года, которые были сделаны американскими специалистами, уже сейчас объем добычи достигал бы где-то 30 млрд. куб. А на рубеже 2030 года мы бы вышли на уровень добычи более 70 млрд кубов, и это была бы революция из-за освоения залежей шельфового газа и газа плотных пород в Харьковской и Донецкой областях. Но один из мотивов, который стимулировал Россию к вторжению в Украину, это как раз намерение сделать невозможным реализацию этих газовых мегапроектов, которые не просто давали энергетическую независимость Украине, но и позволяли планировать экспорт газа в Европу, который РФ традиционно считает рынком Газпрома.

Если бы не российская агрессия, то к 2030 году Украина бы вышла на 70 млрд кубометров газа собственной добычи

В феврале стало известно, что запасов газа в ПХГ мало, и даже некоторые специалисты говорили о критически малых запасах. Хватит ли газа украинцам в этом сезоне? Как должны готовиться к следующему и какие риски учитывать?

Главная причина — прежнее руководство Нафтогаза не прибегло к привычным шагам по закупкам газа после окончания отопительного сезона 2024 года. То есть не были своевременно законтрактованы объемы импорта, а когда уже начали покупать во второй половине лета, цены на газ пошли вверх. Запас беды не делает, и чем больше газа будет в хранилищах, тем лучше. Конечно, еще есть вопрос денег, и формально в Нафтогазе говорили, что ожидали завершения бюрократических процедур по получению кредитов от европейских банков для закупки этого газа. Но в целом, если анализировать ситуацию, то банально не были начаты вовремя закупки и не происходила закачка газа в ПХГ. Думаю, была определенная иллюзия, что потребление упало, зима может быть теплой.

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Но потребление газа неравномерное, одно дело летом, другое дело зимой, когда есть период пикового потребления во время низких температур. Какая бы зима теплая ни была, этот пик всегда есть. А зимние пики требуют большего использования газа в течение суток. И у нас реально сократились объемы запасов этой зимой до критического уровня. Чтобы такая ситуация не повторилась, стоит, чтобы компания сконцентрировалась на закупках и с мая уже начать закачку газа. Конечно, пойдет прежде всего это газ внутренней добычи, но импорта газа тоже не избежать. Думаю, выводы из предыдущего, из этого прошлого уже отопительного периода и подготовки к нему будут сделаны. Уже сейчас должны быть утверждены соответствующие финансовые решения, чтобы Нафтогаз вовремя начал закупки газа для следующего отопительного сезона.

Для снижения рисков нехватки газа НАК "Нафтогаз" должен сразу после завершения отопительного сезона начинать закупки газа и закачку в ПХГ, — Михаил Гончар Фото: УНИАН

РФ на протяжении лет войны неоднократно била по газодобывающим предприятиям, и в результате зимних обстрелов даже было негативное влияние на возможности по откачке газа из хранилищ. Могут ли россияне существенно повредить газоснабжению в стране, что приведет к остановке газоснабжения потребителей? Какие варианты уберечь систему от ударов?

Эти риски есть и они были всегда. То, что Россия не прибегала к ударам по газодобывающей инфраструктуре определенное время, не означает, что у них не было таких планов. Планы были, просто запас ракет и дронов — не безграничный. То есть, выбирается определенная шкала приоритетов: куда наносить удары в первую очередь. Очевидно, приоритетами являются военные цели и предприятия и логистические центры оборонно-промышленного комплекса. Также с осени 2022 года с паузой в 2023 году среди приоритетов для РФ были удары по объектам Объединенной энергосистемы, тепловой и гидрогенерации. Однако желаемого для них эффекта — коллапса энергосистемы не произошло. Удары возобновились в 2024 году, всего их было 13 в течение года, и тогда они уже включали и объекты газотранспортной системы (ГТС) Украины.

Россия ставит целью лишить украинцев стабильного газоснабжения. Но ударами нескольких ракет или дронов такая задача не решается.

Сначала приоритетом были компрессорные станции в западном регионе, где сконцентрированы наши основные подземные хранилища газа (ПХГ). Частичный эффект был получен, ведь сам факт ударов вызвал отказ европейских трейдеров от использования ПХГ для хранения своего газа. Это и была одна из целей таких атак. В целом ставится цель лишить украинцев стабильного газоснабжения. Но ударами нескольких ракет или дронов такая задача не решается. Мы не застрахованы от того, что удары по газовым объектам будут продолжаться, тем более, что как раз наши основные газодобывающие районы Харьковщины и Полтавщины находятся не так далеко от линии фронта. Конечно, нужно решать вопросы инженерной защиты критически важных объектов газовой инфраструктуры, как это делает оператор ОЭС "Укрэнерго" для подстанций. Нужны дополнительные средства ПВО. На мой взгляд, даже при условии целевых обстрелов, газовый сектор сохранит функциональность, потребители будут получать ресурс.

Мы не застрахованы от того, что удары по газовым объектам будут продолжаться, — Михаил Гончар Фото: kommersant.uk

Соглашение о полезных ископаемых: условия США являются неприемлемыми

В инфопространстве были заявления о потенциальной возможности возобновить газовый транзит в ЕС, но ресурс якобы будет азербайджанский. Возможен ли такой сценарий?

Главным действующим лицом был словацкий премьер-министр Фицо, который хотел не только получать российский газ, но еще и дальше транзитировать, потому что то, что выходит из Украины в ЕС, то оно в основном идет как раз дальше через Словакию. Он проявлял повышенную активность, летал в Баку, договаривался с Алиевым о газовых поставках. Только единственное, что никакого реально азербайджанского через нашу ГТС не прошло бы. Было бы продолжение транзита российского газа под видом азербайджанского на бумаге. Ну и это была бы такая услуга Алиева Путину. Это дискутировалось в Украине, поднялась волна критики, потому что транзит российского газа, а заодно и нефти — это поддержка российского бюджета войны против нас. Но впоследствии Азербайджан от этой схемы дистанцировался. Последнюю точку поставили события, связанные с поражением российской ПВО пассажирского самолета азербайджанской компании AZAL в небе над аэропортом Грозного. Никакого транзита по нашей ГТС ни азербайджанского, ни любого другого газа ожидать не стоит пока будет продолжаться российская агрессия.

Договориться с президентом Алиевым о продаже газа и транзите через Украину не получилось — последняя точка была поставлена сбитием самолета над Грозным, — Михаил Гончар Фото: Сайт Президента Азербайджана

По данным Reuters, одним из спорных пунктов соглашения о минералах является требование США, чтобы Международная корпорация по финансированию развития правительства США взяла на себя контроль над трубопроводом природного газа, который поставляет газ от российского энергетического гиганта Газпрома через Украину в Европу. На ваш взгляд, может ли это быть одним из требований Путина, с которым Трамп ведет переговоры о возможном прекращении огня?

Да, сейчас тема транзита снова появилась, и она связана с переговорным треком между США и Россией. А именно — в контексте соглашения по минералам, и газ, который должен поставляться из России в Европу уже будет "американским". Определенная американская компания может взять в управление, как они говорят, "трубу Газпрома, которая идет через Украину". Это абсолютно неадекватно, потому что никакой трубы Газпрома через Украину нет.

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Предполагаю, что частью так называемого мирного соглашения может быть восстановление газовых поставок из РФ в ЕС, в чем заинтересован агрессор. Поэтому здесь важно как не соглашаться на восстановление таких поставок транзитом через ГТС Украины, так и на любые другие варианты, например, запуск уцелевшей нитки Северного потока-2 или восстановление маршрута Ямал — Европа.

Сейчас тема транзита снова появилась, и она связана с переговорным треком между США и Россией

Соглашение с США о полезных ископаемых — на ваш взгляд, нужно ли оно Украине и в каком виде оно должно быть, чтобы отвечать интересам прежде всего Украины?

Здесь главные риски даже не в предмете соглашения, а в самих подходах. Для нас условия США по этому соглашению априори неприемлемы. Конечно, мы могли бы пойти на определенные уступки, подписав такое соглашение, но на партнерских условиях, а не на откровенно дискриминационных. Если бы нам были предоставлены соответствующие гарантии безопасности. Не в виде очередного Будапештского меморандума, а так, как это имеет место в случае гарантий США Японии или Южной Кореи, когда размещаются американские вооруженные силы, имеется ядерный зонтик от Соединенных Штатов. Тогда это другое дело. Но такой подход был сразу отвергнут администрацией Трампа. И вместо этого был брошен абсолютно ложный тезис о том, что присутствие американских компаний и будет для вас гарантией безопасности.

Американские компании не смогут гарантировать безопасность Украины — они сбегают при первых выстрелах, — Михаил Гончар Фото: kommersant.ru

Присутствие американских компаний не является никакой гарантией. При первых же выстрелах эти компании убегают. У нас есть пример, когда в Украину в начале 2010-х пришли американские Chevron и ExxonMobil, плюс британо-нидерландская Shell, которая тоже имеет достаточно большой бизнес в Соединенных Штатах. Однако, когда в 2014 году прозвучали первые выстрелы со стороны России, они свернули проекты и сбежали из Украины. И здесь так же будет. Если нет военной защиты, то военные риски остаются. Получается, безопасности США гарантировать не хотят, но хотят управлять нашей и газотранспортной системой, и портами, и железной дорогой, и АЭС, и иметь доступ к любому месторождению полезных ископаемых. Получить инфраструктуру и недра. И тут возникает вопрос: а нам это зачем?

В определенное время в результате глобальных торгов США с Россией "украинский актив" при непредсказуемых намерениях Трампа может быть передан третьей стороне, то есть передан России, — Михаил Гончар Фото: AP

Второе: когда мы смотрим по тем проектам, которые стали известны в рамках соглашения, мы там не видим намерений что-то инвестировать. Но мы видим за этой сделкой одно намерение: получить сразу финансовый результат. И еще: в определенное время в результате глобальных торгов США с Россией по широкому кругу вопросов, "украинский актив" при непредсказуемых намерениях Трампа, может быть передан третьей стороне, то есть передан России.

Сейчас идет определенная дипломатическая игра вокруг соглашения, подписан некий меморандум на министерском уровне между министром экономики Украины Ю. Свириденко и министром финансов США С. Бессентом. Подчеркивается, что он не является соглашением сторон, соглашение будет еще дорабатываться. Но, если вымогательские подходы американской стороны сохранятся, наступит время, когда мы вынуждены будем сказать: "Нет". Поэтому пока сохраняется дипломатическая игра. Предполагаю, что это в значительной степени связано с тем, что некоторые из наших партнеров в Европе еще питают иллюзии относительно того, что Трампа можно обратить на правильный путь, изменить его отношение к Украине.

Безопасности США гарантировать не хотят, но хотят управлять нашей и газотранспортной системой, и портами, и железной дорогой, и АЭС, и иметь доступ к любому месторождению полезных ископаемых

На ваш взгляд, в целом, возможен ли разворот Трампа и его администрации все-таки в сторону помощи Украине, а не шантажа и давления?

Мы видим, что позиция Трампа может меняться на 180 градусов: сегодня он вводит таможенные тарифы, завтра их отменяет, послезавтра снова вводит, потом дает отсрочку действия пошлин... Но пока в случае с Россией мы таких разворотов на 180 градусов не наблюдаем. Да, иногда он что-то говорит, что если Россия не будет проявлять добрую волю, то США могут усилить санкции и так далее, но при этом добавляет свое убеждение, что РФ стремится к миру. Сейчас мало что указывает, кроме одной вещи, на то, что позиция Трампа может развернуться в сторону сохранения поддержки Украины. И есть все же основание для небольшого оптимизма относительно карательных санкций в отношении России. Мало кто обратил внимание, что в апреле Трамп тихо и без камер и почты подписал указ о продлении американских санкций против России на год.

Сейчас мало что указывает, кроме одной вещи, на то, что позиция Трампа может развернуться в сторону сохранения поддержки Украины, — Михаил Гончар Фото: The White House

Если поддержка Украины сохранится, то это не будет результатом какой-то доброй воли или прозрения Трампа. Такой разворот гипотетически вероятен, но под давлением обстоятельств, как внутренних, так и внешних. Внутренних, когда Трампа в дальнейшем больше начнут обвинять уже не просто в симпатиях к России, а в помощи стране-агрессору. И под давлением внешних обстоятельств. Мы видим, что европейские страны из-за непредсказуемой политики США отказываются от целого ряда закупок американского оружия. А это означает серьезный удар по американской высокотехнологичной промышленности. Известно, что есть ситуации, когда Трамп вынужден давать задний ход. А комбинация таких внутренних и внешних факторов может заставить Трампа, несмотря на его желание занимать пророссийскую позицию, сохранить нам поддержку.

Добьет ли дешевая нефть экономику России и когда это произойдет

Цена нефти в последние недели, особенно после решений Трампа о новых пошлинах, пошла вниз. И даже на прошлой неделе были сообщения, что российская нефть уже около 50 долл за баррель. На ваш взгляд, что больше всего влияет на цену нефти сейчас и можно ли ожидать дальнейшего падения цен, в частности на российский ресурс?

Трамп ранее пообещал снижение цен на нефть не в контексте влияния на поведение России, но из-за попытки ограничить возможности Ирана. То, что сейчас происходит именно снижение цены нефти, обусловлено, во-первых, политикой Саудовской Аравии, а во-вторых, действиями Трампа по введению пошлин. Из-за высокой неопределенности относительно дальнейших отношений США и Китая углубляется риск рецессии мировой экономики, а в условиях рецессии дополнительные объемы нефти не нужны. Итак, цена нефти будет снижаться дальше. Но самое важное: как долго цена будет находиться на минимальных уровнях.

Падение цены нефти влияет на бюджет РФ, но пока она способна финансировать войну, — Михаил Гончар Фото: Bloomberg

Чем дальше цена будет падать, тем меньше РФ будет получать доходов, соответственно, возможностей финансировать бюджет. Но при этом бюджет войны, расходы на армию и ВПК Кремль будет держать. Будут урезать все остальные программы, и это уже имеет место, начиная с 23-го года. Но чем больше падение цены нефти, тем меньше доходы и тем больше они вынуждены будут заниматься внутрироссийским вымогательством. То есть вплоть до того, что Кремль будет готов печатать фантики, то есть рубли. Это приведет к инфляции и дальнейшим проблемам в финансовом секторе России, прежде всего в банках, которым не будут возвращать кредиты компании ВПК.

Какой должна быть цена нефти, чтобы российская экономика реально почувствовала это, чтобы уменьшить возможности Кремля финансировать войну?

Важен не только сам показатель цены нефти, даже если это будет 30 долларов за баррель или 20 долларов за баррель, не он является определяющим. Определяющей является продолжительность периода низких цен. Нужно, чтобы она была стабильно низкая в течение двух-трех лет. Российская экономика все еще имеет определенный запас, но если низкая цена нефти будет держаться два-три года, то это и будет в обстоятельствах продолжающейся войны, убийственный для нее период.

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Но в этом году ожидать такого не приходится. Имеющееся на сегодняшний день снижение цен на нефть не приведет к фатальному снижению доходной части бюджета РФ.

Российская экономика все еще имеет определенный запас, но если низкая цена нефти будет держаться два-три года, то это и будет в условиях продолжающейся войны убийственный для нее период

Способны ли санкции, в том числе и к теневому нефтяному флоту, ускорить наступление экономического коллапса в России?

Определенные результаты санкции, введенные еще во времена Байдена, принесли, например, лишили доступа нефти из РФ на западные рынки, то есть, рынки стран G7. Но российская нефть остается на глобальном рынке. Да, она не идет в Европу, но идет в Индию, в Китай, в Турцию. Да, они не получают в чистом виде нефтедоллары, но они получают юани, рупии, лиры. И этого хватает на финансирование бюджета войны. Когда мы посмотрим на карту, то видим, что 57% российского нефтяного экспорта идет из портов Балтики, прежде всего, это Усть-Луга и Приморск, и далее через Датские проливы выходит на глобальный рынок. Это узкое горлышко. Остановить проход нефтяных танкеров можно было бы, запретив им проход по проливам, и для этого есть серьезные основания, но нет должной политической воли.

Если бы ограничения на проход российских нефтяных танкеров ввели в ЕС, то это существенно бы подкосило экспорт нефти РФ, — Михаил Гончар Фото: PortalMorski.pl

Серьезное основание заключается в том, что Россия нагрузила Балтийское море чрезмерным объемом опасных грузов нефти и нефтепродуктов, экологически опасных. Балтика мелководна, любая катастрофа грозит серьезными последствиями. Но действует Копенгагенская конвенция 1857 года, которая гарантирует свободное прохождение Датских проливов. Если бы ограничения на проход российских нефтяных танкеров ввели в ЕС, то это существенно бы подкосило экспорт нефти РФ.

Для начала можно было бы в таком запрете идти по перечню так называемого теневого флота, где известно о технически ненадежных судах. Отсечь их реально, в том числе через недопуск пустых танкеров, которые идут под загрузку в российские порты, просто не допускать их в районе Датских проливов. Тем более, что это же не российские танкеры — они идут под флагом третьих стран. То есть усиление контроля со стороны европейцев за нефтяными танкерами, перевозящими российский ресурс, могло бы существенно ослабить фактически нефтяные доходы России. В идеале это позволило бы не обнулить такие доходы Кремля, но хотя бы серьезно их урезать, уменьшив таким образом объем валюты, которую Путин использует на бюджет войны в Украине.