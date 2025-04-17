"Выгодное обоим народам": Украина и США подписали меморандум о соглашении о полезных ископаемых

Украина и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум о соглашении о добыче полезных ископаемых в Украине.

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Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Сегодня сделали шаг к совместному с США Соглашению об экономическом партнерстве. Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум, который свидетельствует о конструктивной совместной работе наших команд и намерении финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам", — написала Свириденко.

Она уточнила, что сейчас готовится создание Фонда инвестиций в восстановление Украины, который будет открывать возможности для модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и США.

"Важно, что мы подтверждаем нашими договоренностями стремление Американского народа инвестировать вместе с Украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину.", — отметила Свириденко.

По ее словам, впереди ожидается финализация текста соглашения, его подписание, а после этого — ратификация парламентами.

"Спасибо нашим техническим командам — украинской и американской — за профессиональную, конструктивную и быструю работу", — отметила Свириденко.

Напомним, 17 апреля Дональд Трамп заявил, что вскоре ожидает подписания соглашения о добыче полезных ископаемых в Украине.

11 апреля газета The New York Times сообщала, что США выставили Украине более жесткие условия в соглашении по полезным ископаемым.