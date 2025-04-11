Сделка о полезных ископаемых: США выставили Украине более жесткие условия, – NYT

Конфликт Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овальном кабинете развалил договоренности по соглашению о полезных ископаемых. Теперь Вашингтон требует всю прибыль от продажи украинских ресурсов и не вспоминает о гарантиях безопасности.

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Украинская делегация 11 апреля начала технические консультации по соглашению о полезных ископаемых в ходе визита в Вашингтон, сообщила американская газета The New York Times.

Новое предложение возвращает украинскую сторону к первоначальному требованию президента США Дональда Трампа вернуть Штатам миллиарды долларов за военную и финансовую помощь после начала полномасштабного вторжения России.

Украина должна вносить в контролируемый США инвестиционный фонд половину доходов от продажи природных ресурсов, включая критически важные минералы, нефть и газ, а также доходы от связанной инфраструктуры: порты и трубопроводы.

Прибыль из фонда реинвестируют в украинские проекты по добычи ресурсов, но ее точная доля неизвестна. Вашингтон претендует на всю прибыль, пока Киев не вернет по крайней мере эквивалент помощи США, плюс 4% годовых.

США сохранят право первой оферты на новые проекты и право налагать вето на продажу украинских ресурсов третьим странам. В первый год действия соглашения Украине запретят предлагать третьим сторонам инвестиционные проекты с лучшими финансовыми или экономическими условиями, чем у Штатов.

Фонд будет контролироваться Корпорацией международного развития и финансирования и специальным правительственным агентством США. В новом проекте соглашения нет упоминаний о гарантиях безопасности для Украины. Киев давно настаивал на этом положении.

Переговоры продлятся два дня и будут носить в основном технический характер. Украинскую делегацию возглавляет Тарас Качка, заместитель министра экономики, в ее состав входят представители министерств экономики и юстиции. Белый дом не предоставил подробностей о переговорах.

Почему Трамп возродил жесткие условия сделки по полезным ископаемым Украины?

После серии сложных переговоров Украине удалось смягчить самые жесткие требования Вашингтона и достичь приемлемого соглашения. Однако сделка развалилась после провальной встречи в Овальном кабинете Трампа и Зеленского, указывают авторы материала.

Фиаско побудило США на короткое время приостановить военную помощь Украине. С тех пор Киев действовал осторожно, чтобы не разозлить Белый дом, пишет NYT.

Теперь жесткие требования появились снова, а гарантии безопасности исчезли. Чиновники из Киева рассматривают новые требования США как заявку на дальнейшие переговоры.

"Диалог отражает стратегические интересы обеих стран и нашу общую приверженность построению прочного и прозрачного партнерства", — заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Правительство Украины выделило из бюджета 113 млн гривен на привлечение консультантов с опытом управления государственным долгом и юристов, чтобы они проверили соглашение о полезных ископаемых.

Напомним, в Кабмине рассчитывают, что соглашение с США по полезным ископаемым должно быть партнерским и с равными условиями для всех сторон.

Министр финансов США Скотт Бессент ранее обвинял Зеленского в срыве ресурсной сделки. По мнению чиновника, это было самым легким делом для достижения мира.