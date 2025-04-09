"С равными условиями для обоих": Шмыгаль назвал "красные линии" Украины в соглашении о полезных ископаемых

Соглашение с США по использованию украинских полезных ископаемых должно быть партнерским соглашением с равными условиями для обеих сторон.

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Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Конечно, у нас есть "красные линии". Во-первых, это наша Конституция. Во-вторых — это наше стремление к членству в ЕС и наши европейские обязательства. Также это международное право. Также мы понимаем, что это должно быть партнерское соглашение — с равными условиями для обеих сторон", — сказал Шмыгаль.

Он уточнил, что сейчас Украина формирует состав делегации технического уровня и сотрудничает с международными юридическими фирмами.

"В конце этой недели мы отправим в США нашу делегацию вместе с юристом. И, думаю, технические переговоры будут продолжаться в эти выходные и на следующей неделе, а дальше мы увидим результаты... Мы настроены оптимистично", — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, 9 апреля Владимир Зеленский раскритиковал министра финансов США Скотта Бессента из-за способа, которым чиновник США требовал от Украины подписать соглашение о полезных ископаемых.

В этот же день издание Bloomberg сообщило, что 11-12 апреля украинские чиновники посетят США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых.