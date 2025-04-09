Перестаньте стучать пальцем: Зеленский раскритиковал министра финансов США Бессента

Министр финансов Соединенных Штатов Америки Скотт Бессент в ходе визита в Украину потребовал подписать соглашение о полезных ископаемых.

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Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами, пишет "УНИАН".

"Я считаю, проблемы господина Бессента в его подходе. Он сказал "вы сейчас должны это подписать". Мои коллеги знают, что стучать пальцем по договору и говорить, "сейчас надо подписать" — на это я мог только сказать ему "прекратите стучать пальцем и давайте говорить предметно. Наверное, он ожидал другого диалога, но я не считаю Украину третьесортной страной, мы должны общаться на равных", — добавил глава государства.

По информации Владимира Зеленского, Скотт Бессент перед встречей разговаривал с министром финансов Сергеем Марченко и премьером Денисом Шмыгалем. Президент попросил их команды ознакомить "с положительными и отрицательными сторонами этого документа".

"И они мне рассказали коротко, не все, но этого мне было достаточно, чтобы понять, что он еще не готов. Потому что там были некоторые пункты, которые не соответствуют нашей Конституции и нашему законодательству и тому подобное. Все это я ему сказал", — рассказал глава государства.

Владимир Зеленский также подтвердил, что технические переговоры по соглашению с США о полезных ископаемых состоятся в Вашингтоне 11-12 апреля. Первая встреча будет технической.

Глава государства добавил, что встреча будет будет касаться принципов, на которых будет основываться будущий договор. Украину будет представлять техническая группа, во главе которой, скорее всего, будет заместитель министра экономики Тарас Качка. В состав также будут входить представители других министерств.

Напомним, что 31 марта состоялось первое обсуждение между Украиной и США новой версии соглашения о полезных ископаемых 31 марта. Позже в СМИ появилась первая информация о технической встрече в США по договору о недрах.