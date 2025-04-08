Без "политиков высшего уровня": в СМИ рассказали о новых переговорах с США по соглашению о недрах

В конце недели украинские чиновники посетят Соединенные Штаты Америки для переговоров по соглашению о полезных ископаемых. Визит должен состояться 11-12 апреля.

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Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Согласно информации от двух чиновников, в состав делегации войдут заместители министров экономики и юстиции Украины. На переговорах будут отсутствовать "политики высшего уровня", поскольку переговоры с администрацией президента Дональда Трампа на данном этапе нуждаются в технических консультациях. Также отмечается, что Киев назначил международную юридическую фирму для консультирования по переговорам.

Предстоящий визит украинской делегации стал продолжением онлайн-переговоров между Вашингтоном и Киевом в конце марта. Именно тогда состоялись первые консультации в онлайн-формате.

По информации "Суспільного", Министерство иностранных дел подтвердило визит. Однако он дальнейших комментариев в МИД отказались.

Напомним, что Украина и США впервые обсудили новую версию соглашения о полезных ископаемых 31 марта. Журналисты объяснили, что получили информацию о переговорах между Украиной и США от анонимного источника в офисе президента Владимира Зеленского.

Отметим, что глава Министерства экономики Украины Юлия Свириденко рассказывала, что Киев отправит свою команду в Вашингтон на следующей неделе. Она добавила, что там должны начаться новые переговоры между Украиной и США по обновленному проекту соглашения о полезных ископаемых. В то же время сейчас у сторон есть документ, который отражает только позицию Белого дома, а главной задачей Украины является определение "красных линий".