Перестаньте стукати пальцем: Зеленський розкритикував міністра фінансів США Бессента

Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бессент в ході візиту до України вимагав підписати угоду про корисні копалини.

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Про це розповів президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами, пише "УНІАН".

"Я вважаю, проблеми пана Бессента в його підході. Він сказав "ви зараз повинні це підписати". Мої колеги знають, що стукати пальцем по договору і казати, "зараз треба підписати" — на це я міг тільки сказати йому "припиніть стукати пальцем і давайте говорити предметно. Напевно, він очікував іншого діалогу, але я не вважаю Україну третьосортною країною, ми маємо спілкуватися на рівних", — додав глава держави.

За інформацією Володимира Зеленського, Скотт Бессент перед зустріччю розмовляв з міністром фінансів Сергієм Марченко та премʼєром Денисом Шмигалем. Президент попросив їх команди ознайомити "з позитивними та негативними сторонами цього документу".

"І вони мені розповіли коротко, не все, але цього мені було достатньо, щоб зрозуміти, що він ще не готовий. Бо там були деякі пункти, що не відповідають нашій Конституції та нашому законодавству тощо. Все це я йому сказав", — розповів глава держави.

Володимир Зеленський також підтвердив, що технічні переговори щодо угоди зі США про корисні копалини відбудуться у Вашингтоні 11-12 квітня. Перша зустріч буде технічною.

Очільник держави додав, що зустріч буде буде стосуватись засад, на яких ґрунтуватиметься майбутній договір. Україну представлятиме технічна група, на чолі якої, скоріше за все, буде заступник міністра економіки Тарас Качка. До складу також входитимуть представники інших міністерств.

Нагадаємо, що 31 березня відбулось перше обговорення між Україною та США нової версії угоди про корисні копалини 31 березня. Пізніше в ЗМІ з'явилась перша інформація про технічну зустріч в США щодо договору про надра.