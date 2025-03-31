Тривала розмова: Україна та США вперше обговорили нову версію угоди про копалини, — ЗМІ

Українська сторона розмовляє з американцями щодо угоди про копалини, чернетку якої отримали від Сполучених Штатів Америки. Перша розмова з американською стороною тривала довго.

Related video

Про перші обговорення нової версії угоди про копалини написало медіа "Суспільне".

Журналісти пояснили, що отримали інформацію про переговори між Україною та США від анонімного джерела в офісі президента Володимира Зеленського. Джерело надало мінімум даних. Співрозмовник медіа заявив, що робота над угодою про мінерали почали у п'ятницю 28 березня і перша розмова була "тривала". При цьому український уряд не відкинув домовленості і продовжив працювати над змістом, ідеться у статті.

"Україна готова продовжувати працювати над [угодою]", — навели журналісти слова джерела.

На сьогодні над текстом угоди працюють юристи обох країн, додав співрозмовник медіа.

Угода про мінерали — деталі

Зазначимо, 27 березня у медіа з'явилась перша інформацію про зміст угоди про мінерали, яку Вашингтон передав Києву. Зокрема, про це розповів народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк, а також видання Bloomberg. У тексті ідеться про те, що Україна та США створюють інвестиційний фонд. У фонд американці нічого не вкладають, оскільки начебто вклались раніше військовою допомогою, яку отримали українці. Угода стосується розробки нових родовищ корисних копалин, а також доріг, залізниці, портів — тобто об'єктів інфраструктури. Згідно з умовами, Україна буде виплачувати США усі прибутки з вказаних напрямків, а також ще 4% згори.

Інвестиційним фондом керуватимете інституція з Вашингтону і буде наглядова рада з п'яти осіб, вказано в чернетці угоди. Пропонується, що Україна матиме у цій раді два голоси з трьох — тобто завжди буде у меншості. Крім того, американці отримають право "золотої акції", щоб заблокувати будь-яке рішення, яке їм не сподобається. Ще одна умова — затвердження усіх проєктів щодо мінералів та інфраструктури, при чому забороняється віддавати іншим країнам проєкти, від яких відмовились у Білому домі.

Агентство Bloomberg проаналізувало угоду про мінерали, запропоновану американцями. Аналітики зауважили, що ідеї США можуть стати на заваді Україні при вступі до ЄС. Своєю чергою Железняк оцінив умови Білого дому словом "жах".

Нагадуємо, 31 березня видання Thw Washington Post навело позицію президента США Дональда Трампа щодо того, що Україна може опиратись укладанню угоди про мінерали.