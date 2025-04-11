Угода про корисні копалини: США виставили Україні жорсткіші умови, — NYT

Конфлікт Дональда Трампа і Володимира Зеленського в Овальному кабінеті розвалив домовленості щодо угоди про корисні копалини. Тепер Вашингтон вимагає весь прибуток від продажу українських ресурсів і не згадує про гарантії безпеки.

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Українська делегація 11 квітня розпочала технічні консультації щодо угоди про корисні копалини під час візиту до Вашингтона, повідомила американська газета The New York Times.

Нова пропозиція повертає українську сторону до початкової вимоги президента США Дональда Трампа повернути Штатам мільярди доларів за військову та фінансову допомогу після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Україна має вносити в контрольований США інвестиційний фонд половину доходів від продажу природних ресурсів, включно з критично важливими мінералами, нафтою і газом, а також доходи від пов'язаної інфраструктури: порти і трубопроводи.

Прибуток із фонду реінвестують в українські проєкти з видобутку ресурсів, але його точна частка невідома. Вашингтон претендує на весь прибуток, поки Київ не поверне принаймні еквівалент допомоги США, плюс 4% річних.

США збережуть право першої оферти на нові проєкти і право накладати вето на продаж українських ресурсів третім країнам. У перший рік дії угоди Україні заборонять пропонувати третім сторонам інвестиційні проєкти з кращими фінансовими або економічними умовами, ніж у Штатів.

Фонд контролюватиметься Корпорацією міжнародного розвитку та фінансування і спеціальним урядовим агентством США. У новому проєкті угоди немає згадок про гарантії безпеки для України. Київ давно наполягав на цьому положенні.

Переговори триватимуть два дні і матимуть переважно технічний характер. Українську делегацію очолює Тарас Качка, заступник міністра економіки, до її складу входять представники міністерств економіки та юстиції. Білий дім не надав подробиць про переговори.

Чому Трамп відродив жорсткі умови угоди щодо корисних копалин України?

Після серії складних переговорів Україні вдалося пом'якшити найжорсткіші вимоги Вашингтона і досягти прийнятної угоди. Однак угода розвалилася після провальної зустрічі в Овальному кабінеті Трампа і Зеленського, вказують автори матеріалу.

Фіаско спонукало США на короткий час призупинити військову допомогу Україні. Відтоді Київ діяв обережно, щоб не розлютити Білий дім, пише NYT.

Тепер жорсткі вимоги з'явилися знову, а гарантії безпеки зникли. Чиновники з Києва розглядають нові вимоги США як заявку на подальші переговори.

"Діалог відображає стратегічні інтереси обох країн і нашу спільну прихильність до побудови міцного і прозорого партнерства", — заявила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Уряд України виділив із бюджету 113 млн гривень на залучення консультантів із досвідом управління державним боргом та юристів, щоб вони перевірили угоду про корисні копалини.

Нагадаємо, у Кабміні розраховують, що угода зі США щодо корисних копалин має бути партнерською і з рівними умовами для всіх сторін.

Міністр фінансів США Скотт Бессент раніше звинувачував Зеленського у зриві ресурсної угоди. На думку чиновника, це було найлегшою справою для досягнення миру.