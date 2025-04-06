Киев "умолял" о визите в Белый дом: Бессент обвинил Зеленского в срыве подписания соглашения об ископаемых

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение о полезных ископаемых нужно было подписывать еще до того, как президент Украины Владимир Зеленский приехал в Белый дом. По словам чиновника, украинский лидер "разрушил то, что должно было быть самым легким делом" в шагах по достижению мира.

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Об этом американский министр финансов рассказал во время своего интервью журналисту и ведущему Такеру Карлсону, обнародованном на его YouTube-канале 5 апреля.

Бессент сообщил, что якобы в конце марта у Украины и США "все было готово" для того, чтобы подписать соглашение об украинских полезных ископаемых. Однако именно украинский лидер, по мнению американского министра, сорвал подписание, когда в конце февраля прибыл в Белый дом, где случилась печально известная перепалка с Трампом и его представителем.

"Он добрался до Овального кабинета и там разрушил то, что должно было быть самым легким делом в мире", — заявил Бессент.

По мнению министра финансов США, Украину нужно было "принудить" к подписанию этого соглашения еще до того, как Зеленский полетел в США на разговор с Дональдом Трампом.

"Надо было заставить их (Киев) подписать соглашение еще до визита в Белый дом", — отметил чиновник.

Также он сообщил, что украинский президент якобы трижды собирался подписать соглашение о полезных ископаемых, и каждый раз его планы менялись, а сам договор так и не был подписан.

Бессент обвиняет Зеленского также в том, что если бы тот собирался поговорить с представителями Белого дома, то мог это сделать "сразу на месте".

"Там было 9 американцев. Мы могли бы обсудить все еще тогда на месте", — сказал он.

По словам Бессента, украинская сторона "умоляла" американскую о визите в Белый дом.

В то же время Бессент выразил надежду во время разговора с Карлсоном на то, что соглашение будет заключено "в ближайшее время".

Соглашение о полезных ископаемых: что известно сейчас

31 марта президент США Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского за то, что тот, по его мнению, собирается пересмотреть соглашение о полезных ископаемых. Американский лидер заявил, что появилось требование со стороны Киева о вступлении Украины в НАТО, которого раньше не было. На фоне этого Трамп пригрозил Зеленскому "серьезными проблемами".

После этого 31 марта стало известно, что Украина и США впервые обсудили новую версию соглашения о полезных ископаемых. Само содержание нового варианта соглашения об украинских недрах выложили в сеть 27 марта.

Отметим, что украинская делегация собирается в США, чтобы обсудить соглашение о полезных ископаемых. Об этом Фокус узнавал 3 апреля.

Также 5 апреля стало известно, что Зеленский требует найти того, кто "слил" детали соглашения о недрах в сеть.