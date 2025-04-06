Київ "благав" про візит до Білого дому: Бессент звинуватив Зеленського у зриві підписання угоди про копалини

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що угоду про корисні копалини потрібно було підписувати ще до того, як президент України Володимир Зеленський приїхав до Білого дому. За словами посадовця, український лідер "зруйнував те, що мало бути найлегшою справою" у кроках щодо досягнення миру.

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Про це американський міністр фінансів розповів під час свого інтерв'ю журналісту та ведучому Такеру Карлсону, оприлюдненому на його YouTube-каналі 5 квітня.

Бессент повідомив, що нібито наприкінці березня в України та США "усе було готовим" для того, щоб підписати угоду про українські корисні копалини. Однак саме український лідер, на думку американського міністра, зірвав підписання, коли наприкінці лютого прибув у Білий дім, де трапилася сумнозвісна перепалка з Трампом та його представником.

"Він дістався до Овального кабінету і там зруйнував те, що мало бути найлегшою справою в мирі", — заявив Бессент.

На думку міністра фінансів США, Україну потрібно було "примусити" до підписання цієї угоди ще до того, як Зеленський полетів до США на розмову з Дональдом Трампом.

"Треба було змусити їх (Київ) підписати угоду ще до візиту до Білого дому", — зазначив посадовець.

Також він повідомив, що український президент нібито тричі збирався підписати угоду про корисні копалини, і кожного разу його плани змінювалися, а сам договір так і не був підписаний.

Бессент звинувачує Зеленського також у тому, що якби той збирався поговорити з представниками Білого дому, то міг це зробити "одразу на місці".

"Там було 9 американців. Ми могли б обговорити все ще тоді на місці", — сказав він.

За словами Бессента, українська сторона "благала" американську про візит до Білого дому.

Водночас Бессент висловив сподівання під час розмови з Карлсоном на те, що угоду буде укладено "найближчим часом".

Угода про корисні копалини: що відомо зараз

31 березня президент США Дональд Трамп розкритикував Володимира Зеленського за те, що той, на його думку, збирається переглянути угоду про корисні копалини. Американський лідер заявив, що з'явилася вимога зі сторони Києва про вступ України до НАТО, якої раніше не було. На тлі цього Трамп пригрозив Зеленському "серйозними проблемами".

Після цього 31 березня стало відомо, що Україна та США вперше обговорили нову версію угоди про корисні копалини. Сам вміст нового варіанту угоди про українські надра виклали у мережу 27 березня.

Зазначимо, що українська делегація збирається до США, аби обговорити угоду про корисні копалини. Про це Фокус дізнавався 3 квітня.

Також 5 квітня стало відомо, що Зеленський вимагає знайти того, хто "злив" деталі угоди про надра у мережу.