Українська делегація вирушить до США для обговорення угоди про корисні копалини, — Мінфін США

​Українська делегація відвідає Сполучені Штати Америки для обговорення угоди про корисні копалини між двома країнами. Це відбудеться в кінці поточного або на початку наступного тижня.

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Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на міністра фінансів країни Скотта Бессента. Він зазначив, що українська сторона найняла адвоката, а з боку Сполучених Штатів Америки угода вже "готова".

"Ми вважаємо, що ця угода є дуже важливою для американського народу, для українського народу та для мирного процесу", — додав очільник відомства.

Угода про корисні копалини: що відомо

Перша інформація про зміст угоди про мінерали з'явилась у медіа 27 березня. Тоді зазначалось, що угода стосується розроблення нових родовищ корисних копалин, а також доріг, залізниці, портів — тобто об'єктів інфраструктури. Згідно з умовами, Україна буде виплачувати США усі прибутки з вказаних напрямків, а також ще 4% згори.

Також передбачається створення інвестиційного фонду, яким буде керувати Вашингтон. США отримають право "золотої акції" для блокування рішень, та зможе затверджувати усі проєкти щодо мінералів та інфраструктури.

Додамо, що 27 березня міністерка економіки України Юлія Свириденко розповіла, що українська сторона отримала від США новий варіант пропозиції угоди про корисні копалини. Пізніше медіа "Суспільне" повідомило, що Київ розмовляє з американцями щодо угоди про копалини й перші переговори тривали довго.