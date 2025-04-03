Украинская делегация отправится в США для обсуждения соглашения о полезных ископаемых, — Минфин США

Украинская делегация посетит Соединенные Штаты Америки для обсуждения соглашения о полезных ископаемых между двумя странами. Это произойдет в конце текущей или в начале следующей недели.

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Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на министра финансов страны Скотта Бессента. Он отметил, что украинская сторона наняла адвоката, а со стороны Соединенных Штатов Америки соглашение уже "готово".

"Мы считаем, что это соглашение является очень важным для американского народа, для украинского народа и для мирного процесса", — добавил глава ведомства.

Соглашение о полезных ископаемых: что известно

Первая информация о содержании соглашения о минералах появилась в медиа 27 марта. Тогда отмечалось, что соглашение касается разработки новых месторождений полезных ископаемых, а также дорог, железной дороги, портов — то есть объектов инфраструктуры. Согласно условиям, Украина будет выплачивать США все доходы по указанным направлениям, а также еще 4% сверху.

Также предполагается создание инвестиционного фонда, которым будет управлять Вашингтон. США получат право "золотой акции" для блокирования решений, и сможет утверждать все проекты по минералам и инфраструктуре.

Добавим, что 27 марта министр экономики Украины Юлия Свириденко рассказала, что украинская сторона получила от США новый вариант предложения соглашения о полезных ископаемых. Позже медиа "Суспільне" сообщило, что Киев разговаривает с американцами по соглашению об ископаемых и первые переговоры продолжались долго.