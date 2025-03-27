Речь обо всех ископаемых на всей территории: нардеп Железняк раскрыл содержание соглашения с США

Депутат получил нефинальный экземпляр соглашения в 58 страниц и считает, что это уже не рамочный меморандум о намерениях.

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Народный депутат Украины от фракции "Голос", первый заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк раскрыл содержание соглашения об ископаемых, которое Украина собирается заключить с США. Он назвал его таким, которое не отвечает интересам Украины. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Так, депутат отметил, что получил нефинальный экземпляр соглашения в 58 страниц, изучил его и обеспокоен его содержанием.

"Я надеюсь, украинская сторона будет требовать и добьется значительных изменений в него. Но текст, который я видел — это просто ужас. Все 18 разделов. Это уже не рамочный меморандум о намерениях. Это просто большое и очень четкое соглашение. И оно не в нашу сторону", — написал Железняк.

Он изложил прочитанное в несколько основных пунктов.

Управление 5 человек, 3 из них от США с полным правом вето.

Речь идет обо всех ископаемых, то есть там и нефть, и газ, и новые, и те, которые уже существуют.

По всей территории Украины.

Речь идет о добыче и государственными, и частными компаниями.

Деньги конвертируются сразу в валюту.

Деньги фонда выводятся за границу. Если вдруг по причине с нашей стороны что-то не дошло — доплачиваем.

Вклад США — уже оказанная нам помощь с 2022 года.

США могут по своему решению получать прибыль, а получают они "роялти" из Фонда первыми, а потом Украина +4%.

Соглашение действует бессрочно.

Вносить изменения или прекратить соглашение могут вносить только американцы.

Права "первой ночи" на все новые инфраструктурные проекты и право вето на продажу ресурсов другим странам.

Ничего о гарантиях безопасности, даже намеков.

Он добавил, что соглашение содержит очень много юридического текста и выразил надежду, что содержание соглашения изменят, иначе он не представляет, как его сможет согласовать парламент.

Напомним, что 14 марта вице-премьер Ольга Стефанишина говорит, что текст соглашения вполне готов и больше не претерпит изменений. По ее словам, условия и дату подписания документа должен определить Вашингтон.