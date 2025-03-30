Трамп был "очень зол" на Путина, обещает ввести санкции на всю нефть из РФ, — NBC News

Президент США Дональд Трамп заявил, что он был очень злым на лидера РФ Владимира Путина за высказывания в отношении украинского президента Владимира Зеленского и нежелание завершать войну, а потому готов ввести дополнительные пошлины на всю российскую нефть.

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Об этом сообщает издание NBC News.

В утреннем интервью по телефону для представителей СМИ, Трамп заявил, что он был "разъяренным" и "очень злым", когда Путин высказался об отсутствии доверия к президенту Украины. Глава США добавил, что комментарии лидера РФ были "неуместными".

"Если Россия и я не сможем договориться о прекращении кровопролития в Украине, и если я решу, что в этом виновата Россия — хотя это может быть и не так — но если я решу, что виновата именно Россия, я введу дополнительные пошлины на нефть, на всю нефть, которая будет поступать из России. Это означает, что если вы покупаете нефть в России, вы не можете вести бизнес в Соединенных Штатах. Будет 25% тариф на всю нефть, тариф от 25 до 50 пунктов на всю нефть [из РФ]", — заявил президент США, добавив, что пошлины в отношении России будут действовать в течение месяца без соглашения о прекращении огня.

Однако СМИ напоминает, что ранее сам Трамп раскритиковал Зеленского, когда заявил, что ему "надоело" руководство войной со стороны Зеленского, а затем ложно назвал украинского главу государства "диктатором".

Сам Трамп также сказал в телефонном интервью, что Путин знает, что лидер США "зол" на президента РФ. Однако глава Белого Дома отметил, что у него "очень хорошие отношения с ним" и "злость быстро рассеивается... если он поступает правильно".

Впоследствии во время разговора с журналистами, Трамп угрожал "бомбардировкой" и "вторичными пошлинами" в отношении Ирана, если Тегеран не заключит соглашение с США об отказе от разработки ядерного оружия.

"Если они [Иран] не заключат соглашение, то там будут бомбардировки. Это будут бомбардировки, которых они никогда раньше не видели", — сказал лидер США, добавив, что сейчас представители обеих стран "разговаривают" о сделке.

Ранее стало известно, что Трамп объяснил, какой темы с Путиным они избегали во время разговора. Российский и американский президенты разговаривали по телефону более двух часов. Делегации США и РФ встретятся на переговорах 23 марта в Саудовской Аравии.

Впоследствии сообщалось, чего добился Путин во время переговоров с Трампом. Западные эксперты и аналитики оценили дальнейшие заявления администраций обеих стран и объяснили, что могла получить РФ в этих переговорах с США.