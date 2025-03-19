Нейтрализовать Украину: чего добился Путин во время переговоров с Трампом

Как в мире оценили телефонные переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина и почему итоги принесли мало пользы Украине — в мнениях западных аналитиков.

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Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин провели телефонные переговоры 18 марта. Сделать Украину вассальным государством, нейтрализовать Украину, Путин применил тактику холодной войны — Фокус собрал мнения о переговорах экспертов и западных СМИ.

Трамп заявил после разговора, что у него хорошие отношения с Путиным

Полной стенограммы беседы Трампа и Путина нет, так что в оценках итогов переговоров можно полагаться только на информацию от обоих президентов и на мнения экспертов.

Что было согласовано

Пауза в атаках по энергетическим объектам: Россия заявила, что приняла предложение США и Украины прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру на 30 дней, и что приказ был передан военным "немедленно".

Дальнейшие переговоры: посредники продолжат переговоры в рамках усилий по урегулированию конфликта. США заявили, что следующая встреча с российской командой состоится 23 марта в Джидде, Саудовская Аравия. В РФ это пока не подтвердили.

Переговоры по Черному морю: США и Россия проведут конкретные переговоры о потенциальной форме прекращения огня в Черном море.

Что не было согласовано

Полное прекращение огня: Россия не согласилась на предложение, поддержанное США и Украиной, о немедленном 30-дневном прекращении огня на суше, в воздухе и на море.

Условия мира: Путин заявил, что "ключевым условием" достижения прочного урегулирования станет прекращение Украиной перевооружения и получения военной помощи и разведывательной поддержки — в зачитанном заявлении США об этом не упоминается.

На основании информации, предоставленной как США, так и Россией, неясно, каково будет участие Украины в будущих переговорах и было ли достигнуто какое-либо соглашение по этому вопросу.

Прекращение огня по энергетике в интересах Путина

Некоторые депутаты, журналисты и аналитики полагают, что это требование в интересах Путина, поскольку в настоящее время Киев наносит ущерб российским нефтеперерабатывающим заводам, а зима почти закончилась, поэтому удары по инфраструктуре Украине некритичны.

Орыся Луцевич, эксперт по Украине в аналитическом центре Chatham House, описала предложение Путина как "своего рода жест доброй воли, чтобы заинтересовать Трампа и получить больший приз: отказ США от Украины". А заодно и от Европы. Переговоры США непосредственно со страной-агрессором и благодушный тон Белого дома восстанавливают легитимность страны, чья агрессия и военные преступления оставили ее изолированной и подвергшейся санкциям со стороны Запада.

Единственный позитив в том, что переговоры все еще продолжаются, но европейские политики не выглядели слишком воодушевленными. Лидеры Франции и Германии подтвердили свою постоянную поддержку Украины. "Мы продолжим поддерживать украинскую армию в ее войне сопротивления", — заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая вместе с немецким президентом Олафом Шольцем.

Пресс-конференция Олафа Шольца и Эмманюэля Макрона

А бывший посол США в России Майкл Макфол отметил, что все хотят прекращения войны, но методы, которыми Трамп пытается его добиться, "поощряют еще большую войну, еще большую агрессию".

Он сделал мрачный прогноз, предположив, что единственной причиной прекращения огня может стать то, что Трамп пойдет на серьезные уступки Путину, несмотря на то, что он является агрессором.

"Прекращение огня достигается потому, что президент Трамп и его команда заставили украинцев сделать это, сократив военную помощь, сократив помощь разведке, и они давали Владимиру Путину — до сих пор — все, что он хотел", — резюмировал дипломат.

А бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался еще более радикально, заявив, что Путин отвергает безусловное прекращение огня и просто хочет продолжать бомбить и убивать украинцев.

Пост Бориса Джонсона Фото: Скриншот

"Он хочет, чтобы Украина была разоружена. Он хочет, чтобы Украина была нейтрализована. Он хочет сделать Украину вассальным государством России. Он не разговаривает. Он смеется над нами", — написал Джонсон.

Путин играет с Трампом в игру в стиле Холодной войны

Министр обороны Германии Борис Писториус уже заявил, что согласие президента России прекратить атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру "ничего не значит".

"Количество атак на гражданскую инфраструктуру в первую ночь после этого, как предполагалось, решающего и важного телефонного звонка, не уменьшилось. Путин здесь играет в игру, и я уверен, что американский президент не сможет долго сидеть и наблюдать", — заявил Борис Писториус.

А Мэтью Шумейкер, бывший сотрудник разведки США и специалист по национальной безопасности, предупредил, что Трамп рискует сыграть на руку Путину, позволив России применить "классическую советскую тактику времен Холодной войны" — затягивание переговоров.

"Во время холодной войны американские лидеры часто сопротивлялись вовлечению в такие затяжные процессы, осознавая, что они служили для Советов механизмами замедления для перегруппировки или использования рычагов. Трамп рискует попасть в эту историческую ловушку, поскольку затягивание переговоров позволят России укрепить свои позиции в военном и политическом плане, одновременно подрывая авторитет США и единство с союзниками", — уверен Шумейкер.

В пользу этого утверждения говорит и пост бывшего президента РФ и главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который заявил, что "в столовой" присутствуют только Москва и Вашингтон, а в меню "брюссельская капуста, британская рыба с картофелем фри, парижский петух и котлета по-киевски".

Украина в меню США и России

Военный аналитик Майкл Кларк считает, что тот факт, что Зеленский не участвовал в беседе Трампа и Путина говорит о многом.

"В дипломатических кругах есть старая поговорка: "Если тебя нет за столом, ты в меню. И поверьте мне, Украина есть в меню", — говорит он.

И сейчас переговоры США и РФ выгодны только этим двум странам. Обе стороны могут заявить о своей победе — Трамп о том, что приблизился к миру, но Путин может продолжить наземную войну

Марк Стоун, американский корреспондент в Вашингтоне считает, что президент США может и будет утверждать, что он добился поэтапного прекращения огня и справедливо заявит, что приблизил мир.

А Путин по-прежнему может продолжать наземную войну вдоль линии фронта, даже отказавшись от ударов по энергетике Украины. И это в его интересах, потому что это война за территорию, и Россия хочет взять под контроль как можно больше, прежде чем подпишет какой-либо план полного прекращения огня.

Какие шаги Трамп может предпринять дальше

Администрация Дональда Трампа не критикует своего президента и говорит его нарративами. Даже спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф, которого Путин заставил ждать в приемной 8 часов, прежде чем принять его в Кремле, комментируя телефонную беседу президентов, заявил, что "это объединение двух больших лидеров ради блага человечества". И повторил слова патрона о том, что он хочет мира.

Стив Уиткофф оценил беседу Трампа и Путина как позитивную

А Ребекка Коффлер, ранее работавшая в Агентстве военной разведки США, считает, что Трамп и Путин "танцуют вальс дипломатии", на самом деле не доверяя друг другу. Она предвидела, что после беседы оба президента сообщат о позитивном прогрессе без каких-либо конкретных подробностей, продолжая каждый свою политику.

Однако Трамп попросил подготовить американские санкции на случай, если они понадобятся для дополнительного давления на Россию, по словам министра финансов США Скотта Бессента. Он заявил, что уровень санкций, примененных администрацией Джо Байдена в отношении Москвы, был на шесть баллов из 10. Но Трамп готов поднять их до максимального уровня, если Путина не удастся усадить за стол переговоров.

Вопрос лишь в том, что Дональд Трамп будет считать успешными переговорами с Путиным. И насколько он заинтересован в сохранении Украины как таковой. Пока время играет против него, и главе Белого дома даже пришлось отшучиваться на тему того, как скоро он закончит войну, осознав, что срок в 24 часа нереалистичен.

Напомним, президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин не обсуждали предоставление американской военной помощи Украине во время телефонного разговора 18 марта.