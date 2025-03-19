Путин тянет время в стиле Холодной войны: эксперты считают, что Трампа заманивают в ловушку

Во время телефонной беседы с президентом США Путин пошел на минимальные уступки: согласился обменять часть пленных и якобы прекратить атаки на электростанции на 30 дней.

Related video

Дональд Трамп и Владимир Путин беседовали 90 минут по телефону 18 марта. И практически ни о чем не договорились. Россия откладывает полное прекращение огня в Украине. И Путин идет на минимальные уступки в переговорах с США. Но это не помешало Трампу и Путину запланировать хоккейные матчи на будущее. Однако эксперты считают, что российский президент затягивает переговоры и загоняет главу Белого дома в ловушку в лучших традициях Холодной войны. Об этом пишет POLITICO.

Путин пошел на минимальную уступку, пообещав обменять часть пленных и прекратить атаки на электростанции и другую "инфраструктуру" на 30 дней. Хотя ранее он же заявлял, что ЗС РФ атакую только военные объекты в Украине.

Практически сразу после телефонной беседы Трампа и Путина Россия атаковала Киев и другие города Украины.

Неделю назад Зеленский и Трамп договорились представить Путину предложение о "немедленном" прекращении огня на 30 дней, положив конец всем боям и атакам с воздуха, моря и по всей линии фронта. Трамп сказал, что хочет, чтобы Путин быстро дал положительный ответ, и настаивал на том, что, по его мнению, это произойдет. Вместо этого Путин заявил, что в принципе поддерживает эту идею, но продолжает сомневаться в том, как она будет работать. Российские и американские "экспертные группы" 23 марта собираются снова встретиться в Саудовской Аравии, чтобы снова обсудить детали.

Однако Мэтью Шумейкер, бывший сотрудник разведки США и специалист по национальной безопасности, предупредил, что Трамп рискует сыграть на руку Путину, позволив России применить "классическую советскую тактику времен холодной войны" — затягивание переговоров.

"Во время холодной войны американские лидеры часто сопротивлялись вовлечению в такие затяжные процессы, осознавая, что они служили для Советов механизмами замедления для перегруппировки или использования рычагов. Трамп рискует попасть в эту историческую ловушку, поскольку промедления Путина могут позволить России укрепить свои позиции в военном и политическом плане, одновременно подрывая авторитет США и единство с союзниками", — сказал Шумейкер.

Одним потенциально тревожным знаком для Украины и ее европейских союзников стал тон официального оглашения звонка из Белого дома. Описание звонка со стороны США было позитивным, а не просто порицанием нежелания России начать полное прекращение огня.

Кремлевская версия пыталась представить Россию как столь же важную сверхдержаву в геополитическом плане, как и США. Вашингтон и Москва будут прилагать "совместные усилия" в кризисных точках на Ближнем Востоке, одновременно налаживая сотрудничество в вопросах нераспространения ядерного оружия и глобальной безопасности, говорится в заявлении.

"Была выражена обоюдная заинтересованность в нормализации двусторонних отношений с учетом особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире", — говорится в резюме телефонного разговора, опубликованном в Кремле.

И финалом этой странной беседы стало заявление о хоккее. В Кремле заявили, что Дональд Трамп поддержал идею Путина об организации хоккейных матчей на территории США и России между российскими и американскими хоккеистами, играющими в НХЛ. Национальная хоккейная лига — это хоккейная лига США и Канады, а в Континентальной хоккейной лиге участвуют команды из России, Белоруссии, Китая и Казахстана.

Еще до резюме по телефонным переговорам Владимир Зеленский заявил в своем вечернем телеобращении, что Россия намеренно затягивает войну: "Уже неделю Путин не может выдавить "да" на предложение о прекращении огня. Он говорит все, что хочет, но не то, что хочет услышать весь мир".

Напомним, президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин не обсуждали предоставление американской военной помощи Украине во время телефонного разговора 18 марта.