Путін тягне час у стилі Холодної війни: експерти вважають, що Трампа заманюють у пастку

Під час телефонної розмови з президентом США Путін пішов на мінімальні поступки: погодився обміняти частину полонених і нібито припинити атаки на електростанції на 30 днів.

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Дональд Трамп і Володимир Путін розмовляли 90 хвилин телефоном 18 березня. І практично ні про що не домовилися. Росія відкладає повне припинення вогню в Україні. І Путін іде на мінімальні поступки в переговорах зі США. Але це не завадило Трампу і Путіну запланувати хокейні матчі на майбутнє. Однак експерти вважають, що російський президент затягує переговори і заганяє главу Білого дому в пастку в найкращих традиціях Холодної війни. Про це пише POLITICO.

Путін пішов на мінімальну поступку, пообіцявши обміняти частину полонених і припинити атаки на електростанції та іншу "інфраструктуру" на 30 днів. Хоча раніше він же заявляв, що ЗС РФ атакують тільки військові об'єкти в Україні.

Практично одразу після телефонної розмови Трампа і Путіна Росія атакувала Київ та інші міста України.

Тиждень тому Зеленський і Трамп домовилися представити Путіну пропозицію про "негайне" припинення вогню на 30 днів, поклавши кінець усім боям і атакам з повітря, моря і по всій лінії фронту. Трамп сказав, що хоче, щоб Путін швидко дав позитивну відповідь, і наполягав на тому, що, на його думку, це станеться. Натомість Путін заявив, що в принципі підтримує цю ідею, але продовжує сумніватися в тому, як вона працюватиме. Російські та американські "експертні групи" 23 березня збираються знову зустрітися в Саудівській Аравії, щоб знову обговорити деталі.

Однак Метью Шумейкер, колишній співробітник розвідки США і фахівець із національної безпеки, попередив, що Трамп ризикує зіграти на руку Путіну, дозволивши Росії застосувати "класичну радянську тактику часів холодної війни" — затягування переговорів.

"Під час холодної війни американські лідери часто чинили опір залученню в такі затяжні процеси, усвідомлюючи, що вони слугували для Рад механізмами сповільнення для перегрупування або використання важелів. Трамп ризикує потрапити в цю історичну пастку, оскільки зволікання Путіна можуть дати змогу Росії зміцнити свої позиції у військовому і політичному плані, одночасно підриваючи авторитет США і єдність із союзниками", — сказав Шумейкер.

Одним потенційно тривожним знаком для України та її європейських союзників став тон офіційного оголошення дзвінка з Білого дому. Опис дзвінка з боку США був позитивним, а не просто осудом небажання Росії почати повне припинення вогню.

Кремлівська версія намагалася представити Росію як настільки ж важливу наддержаву в геополітичному плані, як і США. Вашингтон і Москва докладатимуть "спільних зусиль" у кризових точках на Близькому Сході, водночас налагоджуючи співробітництво в питаннях нерозповсюдження ядерної зброї та глобальної безпеки, йдеться в заяві.

"Було висловлено обопільну зацікавленість у нормалізації двосторонніх відносин з урахуванням особливої відповідальності Росії та США за гарантування безпеки і стабільності у світі", — ідеться в резюме телефонної розмови, опублікованому в Кремлі.

І фіналом цієї дивної бесіди стала заява про хокей. У Кремлі заявили, що Дональд Трамп підтримав ідею Путіна про організацію хокейних матчів на території США і Росії між російськими та американськими хокеїстами, які грають в НХЛ. Національна хокейна ліга — це хокейна ліга США і Канади, а в Континентальній хокейній лізі беруть участь команди з Росії, Білорусі, Китаю і Казахстану.

Ще до резюме щодо телефонних переговорів Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньому телезверненні, що Росія навмисно затягує війну: "Уже тиждень Путін не може видавити "так" на пропозицію про припинення вогню. Він говорить усе, що хоче, але не те, що хоче почути весь світ".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін не обговорювали надання американської військової допомоги Україні під час телефонної розмови 18 березня.