Нейтралізувати Україну: чого домігся Путін під час переговорів із Трампом

Як у світі оцінили телефонні переговори Дональда Трампа і Володимира Путіна. Чому підсумки принесли мало користі Україні — у думках західних аналітиків.

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Президент США Дональд Трамп і його російський колега Володимир Путін провели телефонні переговори 18 березня. Зробити Україну васальною державою, нейтралізувати Україну, Путін застосував тактику холодної війни — Фокус зібрав думки про переговори експертів і західних ЗМІ.

Трамп заявив після розмови, що у нього хороші стосунки з Путіним

Повної стенограми бесіди немає, тож в оцiнках підсумкiв переговорів можна покладатися тільки на інформацію від обох президентів і на думки експертів.

Що було погоджено

Пауза в атаках по енергетичних об'єктах: Росія заявила, що прийняла пропозицію США та України припинити атаки на енергетичну інфраструктуру на 30 днів, і що наказ був переданий військовим "негайно".

Подальші переговори: посередники продовжать переговори в межах зусиль із врегулювання конфлікту. США заявили, що наступна зустріч із російською командою відбудеться 23 березня в Джидді, Саудівська Аравія. У РФ цього поки що не підтвердили.

Переговори щодо Чорного моря: США і Росія проведуть конкретні переговори про потенційну форму припинення вогню в Чорному морі.

Що не було погоджено

Повне припинення вогню: Росія не погодилася на пропозицію, підтриману США та Україною, про негайне 30-денне припинення вогню на суходолі, в повітрі та на морі.

Умови миру: Путін заявив, що "ключовою умовою" досягнення міцного врегулювання стане припинення Україною переозброєння та отримання військової допомоги і розвідувальної підтримки — у зачитаній заяві США про це не згадується

На підставі інформації, наданої як США, так і Росією, незрозуміло, якою буде участь України в майбутніх переговорах і чи була досягнута будь-яка угода з цього питання.

Припинення вогню по енергетиці в інтересах Путіна

Деякі депутати, журналісти й аналітики вважають, що ця вимога в інтересах Путіна, оскільки наразі Київ завдає шкоди російським нафтопереробним заводам, а зима майже закінчилася, тому удари по інфраструктурі України некритичні.

Орися Луцевич, експертка з питань України в аналітичному центрі Chatham House, описала пропозицію Путіна як "своєрідний жест доброї волі, щоб зацікавити Трампа й отримати більший приз: відмову США від України". А заодно і від Європи. Переговори США безпосередньо з країною-агресором і добродушний тон Білого дому відновлюють легітимність країни, чия агресія і воєнні злочини залишили її ізольованою і такою, що зазнала санкцій з боку Заходу.

Єдиний позитив у тому, що переговори все ще тривають, але європейські політики не виглядали надто натхненними. Лідери Франції та Німеччини підтвердили свою постійну підтримку України. "Ми продовжимо підтримувати українську армію в її війні опору", — заявив президент Франції Емманюель Макрон, виступаючи разом із німецьким президентом Олафом Шольцем.

Пресконференція Олафа Шольца та Емманюеля Макрона

А колишній посол США в Росії Майкл Макфол зазначив, що всі хочуть припинення війни, але методи, якими Трамп намагається його домогтися, "заохочують ще більшу війну, ще більшу агресію".

Він зробив похмурий прогноз, припустивши, що єдиною причиною припинення вогню може стати те, що Трамп піде на серйозні поступки Путіну, незважаючи на те, що він є агресором.

"Припинення вогню досягається тому, що президент Трамп і його команда змусили українців зробити це, скоротивши військову допомогу, скоротивши допомогу розвідці, і вони давали Володимиру Путіну — до цього часу — все, що він хотів", — резюмував дипломат.

А колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловився ще радикальніше, заявивши, що Путін відкидає безумовне припинення вогню і просто хоче продовжувати бомбардувати і вбивати українців.

Пост Бориса Джонсона Фото: Скриншот

"Він хоче, щоб Україна була роззброєна. Він хоче, щоб Україна була нейтралізована. Він хоче зробити Україну васальною державою Росії. Він не розмовляє. Він сміється над нами", — написав Джонсон.

Путін грає з Трампом у гру в стилі Холодної війни

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус уже заявив, що згода президента Росії припинити атаки на українську енергетичну інфраструктуру "нічого не означає".

"Кількість атак на цивільну інфраструктуру в першу ніч після цього, як передбачалося, вирішального і важливого телефонного дзвінка, не зменшилася. Путін тут грає в гру, і я впевнений, що американський президент не зможе довго сидіти і спостерігати", — заявив Борис Пісторіус.

А Метью Шумейкер, колишній співробітник розвідки США і фахівець із національної безпеки, попередив, що Трамп ризикує зіграти на руку Путіну, дозволивши Росії застосувати "класичну радянську тактику часів Холодної війни" — затягування переговорів.

"Під час холодної війни американські лідери часто чинили опір залученню в такі затяжні процеси, усвідомлюючи, що вони слугували для Рад механізмами сповільнення для перегрупування або використання важелів. Трамп ризикує потрапити в цю історичну пастку, оскільки затягування перемовин дасть змогу Росії зміцнити свої позиції у військовому та політичному плані, водночас підриваючи авторитет США та єдність із союзниками", — упевнений Шумейкер.

На користь цього твердження свідчить і пост колишнього президента РФ і глави Радбезу РФ Дмитра Медведєва, який заявив, що "в їдальні" присутні тільки Москва і Вашингтон, а в меню "брюссельська капуста, британська риба з картоплею фрі, паризький півень і котлета по-київськи".

Україна в меню США та Росії

Військовий аналітик Майкл Кларк вважає, що той факт, що Зеленський не брав участі в бесіді Трампа і Путіна, свідчить багато про що.

"У дипломатичних колах є стара приказка: "Якщо тебе немає за столом, ти в меню. І повірте мені, Україна є в меню", — каже він.

І зараз переговори США і РФ вигідні тільки цим двом країнам. Обидві сторони можуть заявити про свою перемогу — Трамп про те, що наблизився до миру, але Путін може продовжити наземну війну.

Марк Стоун, американський кореспондент у Вашингтоні, вважає, що президент США може і буде стверджувати, що він домігся поетапного припинення вогню і справедливо заявить, що наблизив мир.

А Путін, як і раніше, може продовжувати наземну війну вздовж лінії фронту, навіть відмовившись від ударів по енергетиці України. І це в його інтересах, тому що це війна за територію, і Росія хоче взяти під контроль якомога більше, перш ніж підпише будь-який план повного припинення вогню.

Які кроки Трамп може зробити далі

Адміністрація Дональда Трампа не критикує свого президента і говорить його наративами. Навіть спецпредставник Трампа Стівен Віткофф, якого Путін змусив чекати в приймальні 8 годин, перш ніж прийняти його в Кремлі, коментуючи телефонну розмову президентів, заявив, що "це об'єднання двох великих лідерів заради блага людства". І повторив слова патрона про те, що він хоче миру.

Стів Віткофф оцінив бесіду Трампа і Путіна як позитивну

А Ребекка Коффлер, яка раніше працювала в Агентстві військової розвідки США, вважає, що Трамп і Путін "танцюють вальс дипломатії", насправді не довіряючи один одному. Вона передбачала, що після бесіди обидва президенти повідомлять про позитивний прогрес без будь-яких конкретних подробиць, продовжуючи кожен свою політику.

Однак Трамп попросив підготувати американські санкції на випадок, якщо вони знадобляться для додаткового тиску на Росію, за словами міністра фінансів США Скотта Бессента. Він заявив, що рівень санкцій, застосованих адміністрацією Джо Байдена щодо Москви, був на шість балів із 10. Але Трамп готовий підняти їх до максимального рівня, якщо Путіна не вдасться посадити за стіл переговорів.

Питання лише в тому, що Дональд Трамп вважатиме успішними переговорами з Путіним. І наскільки він зацікавлений у збереженні України як такої. Поки що час грає проти нього, і главі Білого дому навіть довелося віджартовуватися на тему того, як скоро він закінчить війну, усвідомивши, що термін у 24 години нереалістичний.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін не обговорювали надання американської військової допомоги Україні під час телефонної розмови 18 березня.