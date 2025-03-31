США и Россия ведут переговоры по соглашению о полезных ископаемых

Москва и Вашингтон начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России. Среди потенциальных вариантов сотрудничества двух стран по добыче редкоземельных металлов могут рассматриваться месторождения в Якутии и в Красноярском крае.

Related video

Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, пишут "Известия".

"Редкоземельные металлы — важная сфера для сотрудничества", — сказал он и добавил, что некоторые компании проявили интерес к участию в совместных проектах.

СМИ пишут, что вопрос сотрудничества может обсуждаться уже во время следующего раунда переговоров между США и РФ, который запланирован на середину апреля в Саудовской Аравии.

Также российский промышленный эксперт Леонид Хазанов заявил, что среди потенциальных вариантов сотрудничества двух стран по добыче редкоземель могут рассматриваться Селигдарское и Томторское месторождения в Якутии, а также Чуктуконское месторождение в Красноярском крае.

Как пишет издание, запасы редкоземельных металлов в России превышают 28 млн тонн — почти половина, 46%, всех запасов редкоземельных металлов находятся в Мурманской области.

Напомним, что 31 марта сообщалось, что Дональд Трамп заявил украинский президент Владимир Зеленский пытается изменить соглашение о полезных ископаемых и угрожает ему "большими проблемами".

29 марта в СМИ распространили данные о том, что Украина будет требовать больше денег от США по соглашению о полезных ископаемых.