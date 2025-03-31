США та Росія ведуть переговори щодо угоди про корисні копалини

Москва і Вашингтон розпочали дискусії про різні рідкісноземельні метали та проекти в Росії. Серед потенційних варіантів співпраці двох країн з видобутку рідкоземів можуть розглядатися родовища у Якутії та у Красноярському краї.

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Про це заявив спецпредставник президента РФ з інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами Кирило Дмитрієв, пишуть "Известия".

"Рідкоземельні метали — важлива сфера для співпраці", — сказав він і додав, що деякі компанії виявили інтерес до участі в спільних проектах.

ЗМІ пишуть, що питання співпраці може обговорюватися вже під час наступного раунду переговорів між США та РФ, який заплановано на середину квітня у Саудівській Аравії.

Також російський промисловий експерт Леонід Хазанов заявив, що серед потенційних варіантів співпраці двох країн з видобутку рідкоземів можуть розглядатися Селігдарське та Томторське родовища у Якутії, а також Чуктуконське родовище у Красноярському краї.

Як пише видання, запаси рідкісноземельних металів у Росії перевищують 28 млн тонн — майже половина, 46%, усіх запасів рідкоземельних металів перебувають у Мурманській області.

Нагадаємо, що 31 березня повідомлялося, що Дональд Трамп заявив український президент Володимир Зеленський намагається змінити угоду про корисні копалини і погрожує йому "великими проблемами".

29 березня у ЗМІ поширили дані про те, що Україна вимагатиме більше грошей від США за угодою про корисні копалини.