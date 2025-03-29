Сделка по полезным ископаемым: Украина потребует от США больше денег, – Bloomberg

Украина добивается внесения изменений в сделку по полезным ископаемым с Соединенными Штатами. Главный вопрос касается дополнительных инвестиций и гарантий безопасности.

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О планах украинской стороны сообщили источники агентства Bloomberg.

Проект предложения дает Вашингтону контроль над всеми крупными инвестициями в инфраструктуру и полезные ископаемые без временных ограничений. Украинские чиновники, по словам собеседника, 28 марта говорили по видеосвязи с американскими коллегами с целью получить разъяснения по проекту ресурсной сделки.

Украина будет просить внести изменения в масштабное соглашение — включая обещание США увеличить инвестиции.

Представители Украины заявили об обеспокоенности пунктом, по которому США получают право первого требования прибыли от ресурсов в специальном инвестиционном фонде.

Американцы не отреагировали на опасения Киева, особенно в части противоречий по вступлению Украины в ЕС. Это говорит об открытости Вашингтона к обсуждению изменений, заметил источник.

В случае принятия соглашения США получат контроль над инвестиционными решениями, охватывающими значительную часть экономики Украины: горнодобывающую промышленность, нефть и газ, добычу важнейших полезных ископаемых, порты, автомобильные и железные дороги, уточняет агентство.

Впереди предстоит проделать много работы, прежде чем Киев отправит окончательные предложения по поправкам. Администрация президента США Дональда Трампа тем временем усиливает давление на Киев в ходе переговоров о прекращении войны, заключило агентство.

Напомним, источники газеты The Washington Post ранее говорили о невозможности подписания соглашения по полезным ископаемым Украины в нынешнем виде. Сейчас документ составлен исключительно в как способ США вернуть вложенные деньги.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина отмечала, что переговоры по сделке о полезных ископаемых завершены и Киев готов подписать документ в любой момент.