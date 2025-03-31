Трамп совершит первый во время второго президентства зарубежный полет: посетит Саудовскую Аравию, — Axios

Президент США Дональд Трамп планирует отправиться в первое за время своей второй каденции зарубежное путешествие: страной, которую он посетит, станет Саудовская Аравия, и это должно произойти уже через несколько недель. В то же время саудовцы хотят, чтобы визит состоялся после достижения перемирия между Россией и Украиной.

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О планах посетить страну и вероятной дате этого путешествия сообщило издание Axios 31 марта.

По информации журналистов, американский лидер посетит страну в середине мая. Это подтверждают также сами слова Трампа о намерениях совершить поездку в Саудовскую Аравию в течение следующих полутора месяцев, которые он озвучивал 6 марта.

"Решение Трампа поехать в Саудовскую Аравию во время своей первой зарубежной поездки свидетельствует о том, насколько тесными стали отношения между администрацией Трампа и странами Персидского залива", — пишут в издании.

В то же время намерения относительно соглашения о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем отложены "на задний план", прежде всего из-за желания палестинцев встать на "необратимый" и "ограниченный во времени" путь к созданию палестинского государства.

Axios также напомнило, что во время первой каденции Трамп посетил страну примерно в такое же время. Однако пока точно неизвестно, планирует ли американский лидер также провести встречу с арабскими лидерами, — по тому же сценарию, который происходил в 2017 году.

Насколько реальны намерения Трампа посетить Саудовскую Аравию в середине мая — пока неизвестно, ведь информацией с журналистами поделились двое официальных лиц США и неназванный источник, который осведомлен о намерениях относительно поездки лидера. В то же время в Белом доме и посольстве Саудовской Аравии в Вашингтоне пока отказываются комментировать эти данные.

Трамп может посетить страну в контексте российско-украинской войны

В издании также отмечают, что на протяжении последних недель высокопоставленные чиновники США и Саудовской Аравии обсуждают организацию поездки Трампа в страну. В том числе в кулуарах переговоров о войне в Украине, которые состоялись в Саудовской Аравии между сторонами конфликта и США недавно.

В то же время в Саудовской Аравии хотят, чтобы Трамп приехал после достижения перемирия между Украиной и Россией. Об этом изданию сообщил один из источников, осведомленных в вопросе.

Напомним, Трамп заявлял, что президента Зеленского ждут "большие проблемы", если тот захочет пересмотреть соглашение о полезных ископаемых. Об этом Фокус сообщал 31 марта.

Также стало известно, что Трамп провел телефонный разговор со Стармером, во время которого политики договорились "давить" на Путина дальше.