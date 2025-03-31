Договорились "давить" на Путина дальше: Трамп и Стармер провели телефонный разговор

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Британии Кир Стармер провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили экономическое сотрудничество между странами, а также ситуацию в Украине и прекращение огня.

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О подробностях воскресного разговора между двумя политиками рассказало издание Bloomberg 30 марта.

Разговор между Стармером и Трампом состоялся на фоне беспокойства британским правительством относительно новых тарифов и пошлин, которые внедряет президент США. В частности речь идет о введении 25% пошлин на импорт автомобилей, которые должны заработать уже с 3 апреля, на продукцию из Великобритании, Канады и стран Европейского Союза.

Трамп и Стармер также обсудили новое соглашение об "экономическом процветании" Великобритании и США.

В ходе телефонного разговора политики также коснулись вопроса Украины, в частности прекращения огня. Они договорились между собой в частности о том, что нужно в дальнейшем "оказывать давление" на Кремль и самого Владимира Путина, чтобы принудить его к прекращению огня на поле боя и обстрелов украинских городов.

"Стармер и Трамп также согласились с необходимостью продолжать "коллективное давление" на российского лидера Владимира Путина", — говорится в сообщении.

В материале Bloomberg также упомянуто о том, что Трамп "разъярен" на кремлевского лидера, ведь тот медлит с прекращением огня и всячески пытается оттянуть время. В планах президента США — накладывать на Россию так называемые "вторичные" санкции на нефть, чтобы полностью исключить любые продажи российской нефти в мире и "обрезать" доходы Кремля.

О намерениях Трампа ввести такие санкции стало известно еще в воскресенье, 30 марта. Среди прочего, американский лидер также был сердитым на Путина из-за его высказываний об украинском президенте Владимире Зеленском.

"Будет 25% тариф на всю нефть, тариф от 25 до 50 пунктов на всю нефть [из РФ]", — заявил Дональд Трамп.

Напомним, 29 марта у Трампа спросили, разговаривал ли он с Путиным о массированных атаках иранских "Шахедов" каждую ночь по территории Украины, на что политик ответил, что он "получает отчеты" об этом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет "серьезной реакции" от стран-партнеров и в частности от США на массированные обстрелы "Шахедами" украинских городов. Об этом Фокус подробнее писал 30 марта.