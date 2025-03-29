"Они производят много БпЛА": у Трампа спросили, говорил ли он с Путиным об атаках дронов по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал с главой Кремля Владимиром Путиным вопрос покупки оружия у Ирана и Северной Кореи. Однако, по его словам, Белый дом и непосредственно он "получают отчеты" об этом, а сам Иран создает "очень много" эффективных беспилотников.

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Об этом сообщило издание РБК-Украина 28 марта по информации из разговора Трампа с журналистами, который транслировал американский телеканал.

Корреспонденты спросили у президента США, поднимал ли тот во время своего разговора с Владимиром Путиным вопрос о закупке Россией оружия у Ирана и Северной Кореи, ведь именно эти страны предоставляют Кремлю средства для ведения войны с Украиной и для обстрелов мирных городов. На это Трамп заявил, что об этом они между собой не общались, а потом добавил, что для него "все вопросы важны".

Говоря о других вопросах в урегулировании российско-украинской войны, Трамп упомянул об украинских детях, похищенных Россией, находящихся на территории враждебного государства. Хотя президент США об этом прямо не сказал, однако, вероятно, имел в виду именно вывезенных незаконно за пределы Украины детей в Россию.

Он заявил, что в России живет "много детей", а также в очередной раз напомнил, что если бы он был президентом в свое время, тогда "такой ситуации бы не сложилось".

"Это ужасная ситуация, которая никогда бы не произошла, если бы я был президентом", — отметил он.

Следующий вопрос касался массированных обстрелов ударными беспилотниками украинской территории, к которым постоянно прибегает российская сторона. Корреспонденты спросили у Трампа, почему он ничего не делает с ситуацией, когда Украина оказывается под атакой иранских БпЛА.

"Я получаю отчеты об этом. И мы смотрим на отчеты. Вы правы. Они производят много беспилотников. Иран производит много беспилотников", — заявил президент США.

На вопрос, почему он ничего с этим не делает, Трамп прямо не ответил, однако добавил, что Иран находится "очень высоко" в его перечне тех вещей, "за которыми нужно следить".

В контексте разговора об Иране Трамп также вспомнил о своем письме, которое ранее посылал к руководителям государства. Он пригрозил Ирану, что с ним произойдут "очень плохие вещи", если страна не будет идти на переговоры.

"Я не хочу, чтобы это произошло", — отметил президент США.

Угрозы Трампа Ирану: что происходит

Недавно президент Ирана Масуд Пезешкиан отреагировал на призывы Трампа пойти на ядерные переговоры между странами, сопровождавшиеся угрозами начать военные действия, если Тегеран не согласится на такие переговоры. Пезешкиан заявил, что США могут делать "все, что им заблагорассудится", а также добавил, что его страна не собирается вести переговоры с США, даже несмотря на угрозы.

После этого Трамп призвал Сенат атаковать Иран из-за "угрозы национальной безопасности". Такие призывы прозвучали 21 марта.

На фоне заявлений президента до атак США перебросили свою ядерную авиацию ближе к Ирану и Йемену, как Фокусу стало известно 26 марта.

Напомним, вечером 28 марта Россия атаковала иранскими дронами Днепр, в результате чего есть погибшие и раненые.

Ночью на 28 марта Россия также целенаправленно атаковала "Шахедами" жилую застройку Полтавы.