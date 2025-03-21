Трамп призвал Сенат атаковать Иран: все из-за "угрозы национальной безопасности", — СМИ

Параллельно ВВС США проводят масштабную разведывательную деятельность на иранском направлении. Также во Франции призвали своих граждан немедленно покинуть Иран и воздержаться от поездок туда.

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На днях президент США Дональд Трамп написал письмо с призывом к новым ядерным переговорам властям Ирана, сопровождая их предупреждениями о возможных военных действиях в случае, если лидеры страны откажутся от переговоров. Президент Ирана Масуд Пезешкиан ответил на эти угрозы и заявил, что США не имеют права отдавать приказы стране. На фоне этого Трамп призвал Сенат ударить по стране, как стало известно 20 марта.

Президент США направил письмо спикеру Палаты представителей и председателю Сената с обоснованием возможного военного удара по Ирану. В нем американский лидер ссылается на резолюцию SJ.Res.106 и закон Public Law 107-40, определяющие Иран как угрозу для национальной безопасности Соединенных Штатов.

Основанием для этого стала ядерная программа, которую разворачивают в Иране. Упомянутая резолюция и закон предусматривают возможность военного вмешательства в случае угроз со стороны Ирана.

Параллельно ВВС США развернули масштабную разведывательную деятельность вблизи Ирана. Ее можно увидеть с помощью сайта flightradar24, который отслеживает деятельность бортов в воздухе.

Скриншот | разведывательная деятельность ВВС США Скриншот | разведывательная деятельность ВВС США

Франция призвала граждан покинуть Иран: что известно

Тем временем во Франции призвали своих граждан немедленно покинуть Иран из-за опасности внезапных заключений, однако официально призывы не связывают с предложением Трампа атаковать Иран. Представитель Министерства иностранных дел Кристоф Лемуан призвал граждан Франции также воздержаться от поездок в страну.

"Им грозит непосредственная опасность быть арестованными и задержанными без мотивов или по единственному мотиву, что они граждане Франции или Европы", — отметил он.

По информации источников, такие призывы прозвучали на фоне освобождения заключенного в Иране гражданина Франции Оливье Грондо. Мужчина пробыл в местной тюрьме более 880 дней и вышел на свободу.

Напомним, 11 марта президент Ирана грубо ответил Трампу, отметив, что США могут делать то, что хотят, но не имеют полномочий управлять чужой страной.

4 марта стало известно, что Путин согласился стать посредником в переговорах между США и Ираном по ядерным программам. В Кремле отметили, что сделают все возможное, чтобы помочь решить проблемы между странами путем переговоров.