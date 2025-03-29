"Вони виробляють багато БпЛА": у Трампа запитали, чи говорив він з Путіним про атаки дронів по Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що не обговорював із очільником Кремля Володимиром Путіним питання купівлі зброї в Ірану та Північної Кореї. Однак, за його словами, Білий дім та безпосередньо він "отримують звіти" про це, а сам Іран створює "дуже багато" ефективних безпілотників.

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Про це повідомило видання РБК-Україна 28 березня за інформацією з розмови Трампа з журналістами, що транслював американський телеканал.

Кореспонденти запитали у президента США, чи під час своєї розмови із Володимиром Путіним той порушував питання щодо закупівлі Росією зброї в Ірану та Північної Кореї, адже саме ці країни надають Кремлю засоби для ведення війни з Україною та для обстрілів мирних міст. На це Трамп заявив, що про це вони між собою не спілкувалися, а потім додав, що для нього "всі питання є важливими".

Говорячи про інші питання у врегулюванні російсько-української війни, Трамп згадав про українських дітей, викрадених Росією, що перебувають на території ворожої держави. Хоч президент США про це прямо не сказав, однак, ймовірно, мав на увазі саме вивезених незаконно за межі України дітей до Росії.

Він заявив, що в Росії живе "багато дітей", а також вкотре нагадав, що якби він був президентом свого часу, тоді "такої ситуації б не склалося".

"Це жахлива ситуація, яка ніколи б не сталася, якби я був президентом", — зазначив він.

Наступне питання стосувалося масованих обстрілів ударними безпілотниками української території, до яких постійно вдається російська сторона. Кореспонденти запитали у Трампа, чому він нічого не робить із ситуацією, коли Україна опиняється під атакою іранських БпЛА.

"Я отримую звіти про це. І ми дивимося на звіти. Ви маєте рацію. Вони виробляють багато безпілотників. Іран виробляє багато безпілотників", — заявив президент США.

На питання, чому він нічого з цим не робить, Трамп прямо не відповів, однак додав, що Іран перебуває "дуже високо" у його переліку тих речей, "за якими потрібно стежити".

У контексті розмови про Іран Трамп також згадав про свій лист, який раніше надсилав до очільників держави. Він пригрозив Ірану, що з ним стануться "дуже погані речі", якщо країна не буде йти на переговори.

"Я не хочу, щоб це сталося", — зазначив президент США.

Погрози Трампа Ірану: що відбувається

Нещодавно президент Ірану Масуд Пезешкіан відреагував на заклики Трампа піти на ядерні переговори між країнами, що супроводжувалися погрозами почати воєнні дії, якщо Тегеран не погодиться на такі перемовини. Пезешкіан заявив, що США можуть робити "все, що їм заманеться", а також додав, що його країна не збирається вести переговори зі США, навіть попри погрози.

Після цього Трамп закликав Сенат атакувати Іран через "загрозу національній безпеці". Такі заклики пролунали 21 березня.

На тлі заяв президента до атак США перекинули свою ядерну авіацію ближче до Ірану та Ємена, як Фокусу стало відомо 26 березня.

Нагадаємо, ввечері 28 березня Росія атакувала іранськими дронами Дніпро, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Уночі на 28 березня Росія також цілеспрямовано атакувала "Шахедами" житлову забудову Полтави.