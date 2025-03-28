"Здійснили воєнний злочин": РФ цілеспрямовано вдарила "шахедами" по житловій забудові Полтави

Через російську атаку енергетикам довелось відновлювати енергопостачання мешканцям Полтави.

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Надвечір 27 березня ЗС РФ завдали масованого удару безпілотниками по цивільній інфраструктурі та житловій забудові Полтави. Про це повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

"Російські загарбники здійснили черговий воєнний злочин — застосувавши БпЛА типу "Shahed", масовано атакували Полтаву", — йдеться у повідомленні.

В Генштабі уточнили, що ЗС РФ цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адмінбудівлях підприємств нафтогазової промисловості.

"Російський агресор цинічно продовжує брехати про свої устремління до миру, і далі умисно нападаючи на цивільні об’єкти, піддаючи небезпеці мирне населення", — наголосили в Генштабі.

Водночас голова Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут повідомляв про те, що окупанти влучили у промзону Полтави, через що енергетикам довелось відновлювати енергопостачання містянам.

На момент публікації матеріалу інформації щодо постраждалих внаслідок ворожої атаки не було.

Нагадаємо, надвечір 26 березня ЗС РФ завдали комбінованого удару "шахедами" по українських містах, внаслідок чого руйнувань зазнав Харків, Дніпро та Золочів.

Уночі 26 березня РФ атакувала Охтирку "шахедами".