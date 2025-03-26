"Руйнування значні": росіяни атакували Кривий Ріг "шахедами", що відомо (відео)

У місті пролунали щонайменше 15 вибухів. У мережі з'явились відео палаючого Кривого Рогу.

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Надвечір 25 березня російські окупаційні війська завдали масованої атаки дронами по Кривому Рогу. Про це повідомив голова військової адміністрації та Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Масова атака "шахедами". Щонайменше 15 вибухів. Все розуміємо, всі працюємо", — написав Вілкул.

Він пояснив, що більш детальна інформація буде надана після відбою повітряної тривоги, але підкреслив, що наразі небо над Кривим Рогом "локаційно чисте".

А вже після опівночі Олександр Вілкул уточнив, що внаслідок російської атаки цього разу обійшлось без жертв.

"Всі живі, слава Богу. Реально диво. Руйнування значні", — наголосив Вілкул.

Водночас у місцевих телеграм-каналах публікують відео з наслідками дронової атаки по Кривому Рогу, зокрема видно пожежі, які спалахнули через падіння уламків "шахедів".

"На жаль після дронової атаки у місті фіксуються пожежі", — йдеться у підписі до відео з Кривого Рогу.

Зазначимо, що кореспондент Фокусу повідомляв про вибухи у Кривому Розі ще о 22:20.

Нагадаємо, 12 березня ЗС РФ обстріляли Кривий Ріг, влучивши у житлові будинки.

24 березня ракети РФ вдарили по центру Сум, внаслідок чого постраждала школа.