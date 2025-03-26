"Разрушения значительные": россияне атаковали Кривой Рог "шахедами", что известно (видео)

В городе прогремели по меньшей мере 15 взрывов. В сети появились видео горящего Кривого Рога.

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Вечером 25 марта российские оккупационные войска совершили массированную атаку дронами по Кривому Рогу. Об этом сообщил глава военной администрации и Совета обороны города Александр Вилкул.

"Массовая атака "шахедами". По меньшей мере 15 взрывов. Все понимаем, все работаем", — написал Вилкул.

Он пояснил, что более подробная информация будет предоставлена после отбоя воздушной тревоги, но подчеркнул, что сейчас небо над Кривым Рогом "локационно чистое".

А уже после полуночи Александр Вилкул уточнил, что в результате российской атаки на этот раз обошлось без жертв.

"Все живы, слава Богу. Реально чудо. Разрушения значительные", — подчеркнул Вилкул.

В то же время в местных телеграмм-каналах публикуют видео с последствиями дроновой атаки по Кривому Рогу, в частности видно пожары, которые вспыхнули из-за падения обломков "шахедов".

"К сожалению после дроновой атаки в городе фиксируются пожары", — говорится в подписи к видео из Кривого Рога.

Отметим, что корреспондент Фокуса сообщал о взрывах в Кривом Роге еще в 22:20.

Напомним, 12 марта ВС РФ обстреляли Кривой Рог, попав в жилые дома.

24 марта ракеты РФ ударили по центру Сум, в результате чего пострадала школа.