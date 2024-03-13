ВС РФ обстреляли Кривой Рог: количество жертв возросло (фото, видео)

Председатель Совета обороны города Александр Вилкул проинформировал, что в больнице ушла из жизни 47-летняя пострадавшая женщина. В тяжелом состоянии находятся шестеро раненых, двое из них — дети.

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12 марта ВС РФ обстреляли Кривой Рог, попав в жилые дома. Количество жертв в результате атаки возросло до четырех человек. Об этом 13 марта сообщил в соцсетях глава военной администрации и Совета обороны города Александр Вилкул.

"Ночью от полученных травм скончалась женщина 47 лет. Врачи несколько часов боролись за ее жизнь и сделали все возможное, но ранения были несовместимы с жизнью", — проинформировал он.

Всего за медицинской помощью обратились 44 жителей Кривого Рога, 12 из них — дети. Были госпитализированы 11 взрослых (четверо из них в тяжелом состоянии) и 9 детей (двое "тяжелых"). Остальные пострадавшие получили помощь амбулаторно.

"Всю ночь продолжалась и сейчас продолжается ликвидация последствий вражеских ударов, работают все коммунальные службы, созданы бригады по обследованию пострадавших квартир и домов. Установлено, что более 300 квартир было повреждено, более 20 многоэтажек, 2 садика, 2 школы, предприятие, админздание, магазин и другие объекты", — рассказал Вилкул.

Чиновник заверил, что все горожане, чьи квартиры пострадали от обстрела, получат материальную помощь. Также он поблагодарил медиков, спасателей, правоохранителей, коммунальщиков и всех остальных, кто принимал и принимает участие в ликвидации последствий атаки.

В городе продолжают работать штабы помощи по следующим адресам:

в Долгинцевском районе — на Восточном-1 вблизи "АТБ";

в Металлургическом районе — "Народный Дом", улица Криворожстали 52.

"Туда можно обратиться по вопросам расселения, получить стройматериалы, чтобы закрыть выбитые окна, написать заявление на материальную помощь и по любым другим вопросам", — добавил Вилкул.

Напомним, обстрел Кривого Рога в своем вечернем обращении прокомментировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что Украина "вполне справедливо" будет наносить потери в ответ.

Сообщалось, что ВС РФ попали в пятиэтажку в Металлургическом районе и девятиэтажный жилой дом. Фокус собрал все, что было известно об обстреле Кривого Рога по состоянию на вечер 12 марта.