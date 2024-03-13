ЗС РФ обстріляли Кривий Ріг: кількість жертв зросла (фото, відео)

Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул проінформував, що у лікарні пішля з життя 47-річна постраждала жінка. У важкому стані перебувають шестеро поранених, двоє з них — діти.

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12 березня ЗС РФ обстріляли Кривий Ріг, влучивши у житлові будинки. Кількість жертв внаслідок атаки зросла до чотирьох осіб. Про це 13 березня повідомив у соцмережах голова військової адміністрації та Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Вночі від отриманих травм померла жінка 47 років. Лікарі кілька годин боролися за її життя і зробили все можливе, але поранення були несумісні із життям", — проінформував він.

Загалом за медичною допомогою звернулись 44 жителів Кривого Рогу, 12 з них — діти. Були госпіталізовані 11 дорослих (четверо з них у важкому стані) та 9 дітей (двоє "важких"). Інші постраждалі отримали допомогу амбулаторно.

"Всю ніч тривала і зараз триває ліквідація наслідків ворожих ударів, працюють усі комунальні служби, створено бригади з обстеження постраждалих квартир та будинків. Наразі встановлено, що понад 300 квартир було пошкоджено, понад 20 багатоповерхівок, 2 садочки, 2 школи, підприємство, адмінбудівля, магазин та інші об'єкти", — розповів Вілкул.

Чиновник завірив, що усі містяни, чиї квартири постраждали від обстрілу, отримають матеріальну допомогу. Також він подякував медикам, рятувальникам, правоохоронцям, комунальникам та усім іншим, хто брав і бере участь в ліквідації наслідків атаки.

У місті продовжують працювати штаби допомоги за такими адресами:

у Довгинцівському районі — на Східному-1 поблизу "АТБ";

у Металургійному районі — "Народний Дім", вулиця Криворіжсталі 52.

"Туди можна звернутися з питань розселення, отримати будматеріали, щоб закрити вибиті вікна, написати заяву на матеріальну допомогу та з будь-яких інших питань", — додав Вілкул.

Нагадаємо, обстріл Кривого Рогу у своєму вечірньому зверненні прокоментував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що Україна "цілком справедливо" буде завдавати втрат у відповідь.

Повідомлялось, що ЗС РФ влучили у п’ятиповерхівку в Металургійному районі та дев’ятиповерховий житловий будинок. Фокус зібрав усе, що було відомо про обстріл Кривого Рогу станом на вечір 12 березня.