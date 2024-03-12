Прямий ракетний удар: РФ обстріляла дві багатоповерхівки в Кривому Розі, кількість жертв зростає (фото, відео)

За словами голови Ради оборони Кривого Рогу, відомо про щонайменше три влучання. У Дніпропетровській ОВА повідомили про п'ятьох пацієнтів в операційній у важкому стані.

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Лікарні Кривого Рогу прийняли понад 30 постраждалих під час ракетної атаки в Кривому Розі ввечері 12 березня. П'ятеро перебувають в операційній у важкому стані, серед них є діти. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram-каналі.

Під час атаки постраждала багатоповерхова будівля, виникла пожежа. За першими повідомленнями, відомо про трьох жертв.

Пізніше з'явилася інформація про 36 постраждалих, зокрема сімох дітей, і пожежу у двох будинках міста.

Публікація про обстріл у Кривому Розі

Під час обстрілу Кривого Рогу було три "прильоти"

Голова міської Ради оборони Олександр Вілкул повідомив, що снаряд або його частина влучила у дах п'ятиповерхової будівлі в Металургійному районі.

"Штаб допомоги людям розгортається за адресою: "Народний дім" вулиця Криворіжсталі 52", — ідеться в публікації.

Влучень було щонайменше три, зокрема пряме в дев'ятиповерхову будівлю, уточнив чиновник.

"Є загиблі та поранені серед мирних жителів. ДСНС гасить пожежі. Швидка допомога працює", — повідомляється в пості.

Публікація про обстріл у Кривому Розі

Штаб допомоги людям також розгортається на Східному-1 біля АТБ з 20:00.

Сюди можна звернутися з питань розселення, будматеріалів, щоб закрити вибиті вікна, та іншого.

Президент України Володимир Зеленський показав відео з місця атаки й висловив співчуття сім'ям загиблих.

За його словами, рятувальна операція триває.

"Зараз триває рятувальна операція в Кривому Розі. Наслідки російської ракетної атаки. Руйнування в дев'ятиповерховому житловому будинку. Багато поранених, серед них важкі. Є й дитина. Станом на цей час двоє загиблих. Мої співчуття рідним і близьким", — ідеться в публікації.

Він також додав, що під завалами шукають людей, а роботи триватимуть стільки, скільки потрібно.

"Я вдячний кожному й кожній, хто працює там, на місці, рятує, надає медичну допомогу. Доручив якнайшвидше забезпечити допомогою всіх, хто цього потребує", — уточнив президент.

Нагадаємо, що 12 березня ЗС РФ атакували Харківську область. Відомо про три "прильоти".

Також повідомлялося, що російські війська скинули авіабомбу на житлову багатоповерхівку в Куп'янську.