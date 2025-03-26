"Пошкоджені два багатоквартирні житлові будинки": РФ атакувала Охтирку "шахедами" (фото)

По місту вдарили одразу три ударні безпілотники, які завдали пошкоджень не лише житловим будинкам, а й автомобілям, кіоскам та іншим господарчим спорудам.

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У ніч з 25 на 26 березня ЗС РФ завдали удару дронами по місту Охтирка Сумської області. Про це повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.

"Сьогодні, 26 березня, вночі, російські безпілотники атакували Охтирку. Внаслідок удару трьох безпілотників пошкоджено два багатоквартирні житлові будинки, чотири магазини, адміністративне приміщення підприємства, кілька автомобілів, господарчі споруди та кіоски на території ринку", — йдеться у повідомленні.

В Сумській ОВА уточнили, що також сталося загоряння однієї господарчої будівлі, а на місці події вже працюють аварійно-рятувальні служби.

"Попередньо, загиблих і травмованих немає", — наголосили в пресслужбі.

Там також оприлюднили фото з наслідками російської атаки по Охтирці, на яких видно пожежі.

РФ атакувала Охтирку "шахедами" Фото: Сумська ОВА/ Telegram

Нагадаємо, надвечір 25 березня російські окупаційні війська завдали масованої атаки дронами по Кривому Рогу.

24 березня ракети РФ вдарили по центру Сум, внаслідок чого постраждала школа.