"Повреждены два многоквартирных жилых дома": РФ атаковала Ахтырку "шахедами" (фото)

По городу ударили сразу три ударных беспилотника, которые нанесли повреждения не только жилым домам, но и автомобилям, киоскам и другим хозяйственным сооружениям.

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В ночь с 25 на 26 марта ВС РФ нанесли удар дронами по городу Ахтырка Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации.

"Сегодня, 26 марта, ночью, российские беспилотники атаковали Ахтырку. В результате удара трех беспилотников повреждены два многоквартирных жилых дома, четыре магазина, административное помещение предприятия, несколько автомобилей, хозяйственные постройки и киоски на территории рынка", — говорится в сообщении.

В Сумской ОГА уточнили, что также произошло возгорание одной хозяйственной постройки, а на месте происшествия уже работают аварийно-спасательные службы.

"Предварительно, погибших и травмированных нет", — отметили в пресс-службе.

Там также обнародовали фото с последствиями российской атаки по Ахтырке, на которых видны пожары.

РФ атаковала Ахтырку "шахедами" Фото: Сумская ОВА/ Telegram

Напомним, вечером 25 марта российские оккупационные войска нанесли массированную атаку дронами по Кривому Рогу.

24 марта ракеты РФ ударили по центру Сум, в результате чего пострадала школа.