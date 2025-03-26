"Повреждены два многоквартирных жилых дома": РФ атаковала Ахтырку "шахедами" (фото)
По городу ударили сразу три ударных беспилотника, которые нанесли повреждения не только жилым домам, но и автомобилям, киоскам и другим хозяйственным сооружениям.
В ночь с 25 на 26 марта ВС РФ нанесли удар дронами по городу Ахтырка Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации.
"Сегодня, 26 марта, ночью, российские беспилотники атаковали Ахтырку. В результате удара трех беспилотников повреждены два многоквартирных жилых дома, четыре магазина, административное помещение предприятия, несколько автомобилей, хозяйственные постройки и киоски на территории рынка", — говорится в сообщении.
В Сумской ОГА уточнили, что также произошло возгорание одной хозяйственной постройки, а на месте происшествия уже работают аварийно-спасательные службы.
"Предварительно, погибших и травмированных нет", — отметили в пресс-службе.
Там также обнародовали фото с последствиями российской атаки по Ахтырке, на которых видны пожары.
Напомним, вечером 25 марта российские оккупационные войска нанесли массированную атаку дронами по Кривому Рогу.
24 марта ракеты РФ ударили по центру Сум, в результате чего пострадала школа.