Оккупанты в Сумской области: что говорит Генштаб о наступлении ВС РФ на границе

В Генштабе ВСУ уверяют, что Сумская область полностью остается под контролем украинского командования, а группировку войск на этом участке усилят техникой и резервами.

Related video

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опровергли информацию о том, что ВС РФ зашли на Сумщину. В приграничные населенные пункты пытаются заходить небольшие группы оккупантов, которых оперативно уничтожают украинские защитники, сообщили в пресс-службе штаба.

"Ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ находится под контролем Сил обороны Украины", — заверили в Генштабе.

В сообщении отмечается, что попытки россиян закрепиться на территории Сумщины украинские военнослужащие успешно отражают огневыми средствами и оккупанты несут значительные потери в живой силе.

В Генштабе утверждают, что командование ВСУ делает все необходимое для усиления нашей группировки войск в Сумской области техникой и резервами. Также в пресс-службе говорят, что Силы обороны продолжают удерживать территории в Курской области России.

"Важно отметить, что враг не прекращает осуществлять информационно-психологическое давление, распространяя свои пропагандистские нарративы с целью дискредитации военного командования, и распространения панических настроений и неверия в украинском обществе", — добавили в Генеральном штабе ВСУ.

Сумская область на карте DeepState по состоянию на 17 марта Фото: Скриншот

ВС РФ в Сумской области: детали

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая заявила о том, что россияне зашли вглубь Сумской области, 18 марта. Она утверждала, что оккупанты зашли "настолько вглубь, сколько осталось подконтрольной нам территории на Курщине". Также парламентарий предупредила, что вскоре могут быть "негативные новости из Запорожской области".

В тот же день спикер оперативно-тактической группировки "Северск" Вадим Мысник в эфире телемарафона прокомментировал заход ВС РФ в Сумскую область и отметил, что ситуация на этом участке фронта остается стабильной и контролируемой. Он рассказал, что от границы РФ периодически заходят малые диверсионные группы, с помощью которых противник проверяет украинскую оборону, и военнослужащие ВСУ их вовремя обнаруживают и уничтожают.

Напомним, 17 марта народный депутат Марьяна Безуглая заявляла о незапланированном отступлении ВСУ из Курской области и говорила, что украинские бойцы не получают приказов о выходе от командования.