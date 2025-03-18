У россиян было сконцентрировано много сил: что известно о заходе ВС РФ в Сумскую область (видео)

В ГПСУ отмечают, что враг заходит небольшими группами вблизи нескольких населенных пунктов, а в ОТУ "Север" рассказали, что ДРГ пытаются проверить украинскую оборону.

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Ситуация на севере остается стабильной и кардинальных изменений не претерпит. Вместе с тем, на территорию Сумской области вблизи границы с Российской Федерацией периодически заходят малые вражеские группы пехоты, в основном на флангах, где есть накопления оккупантов. С помощью этих ДРГ враг пытается проверить украинскую оборону, но украинским военным удается своевременно их выявлять и уничтожать. Об этом рассказал спикер оперативно-тактической группировки "Северск" Вадим Мысник в эфире телемарафона.

Он отметил, что военное присутствие Вооруженных сил РФ фиксировалось вдоль границы и раньше. При этом не было признаков наступательных действий врага.

"Конечно, если поменялась ситуация на сопредельной территории на Курщине, то у врага там было сконцентрировано немало сил, и таким образом они приблизились к государственной границе. Поэтому, наверное, и имеются в виду вот эти накопленные силы. Наша задача — мы максимально укрепляем нашу систему обороны и продолжаем выполнять боевые задачи как на сопредельной территории (в Курской области — ред.), так и на границе", — рассказал он.

О том, что ситуация в Сумской области не изменилась, рассказал в комментарии "Суспільному" представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Он отметил, что враг пытается заходить небольшими группами вблизи некоторых населенных пунктов.

"Россияне пытаются заходить маленькими группами возле Новенького и Басовки, но им не удается продвинуться вглубь, их уничтожают", — отметил он.

ВС РФ в Сумской области: что известно

Напомним, ранее нардеп Марьяна Безуглая сообщила, что россияне зашли вглубь Сумской области. По ее мнению, российские войска пытаются сейчас захватить ту территорию обороны, которой не руководит командующий Сухопутных войск Михаил Драпатий.

Перед этим депутат заявляла, что отступление украинских войск из Курской области не было запланировано и военнослужащие не получают приказов о выходе. Министр обороны Рустем Умеров отмечал о плановой передислокации украинских войск на этом участке фронта.