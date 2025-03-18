У росіян було сконцентровано багато сил: що відомо про захід ЗС РФ в Сумську область (відео)

В ДПСУ зазначають, що ворог заходить невеликими групами поблизу декількох населених пунктів, а в ОТУ "Північ" розповіли, що ДРГ намагаються перевірити українську оборону.

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Ситуація на півночі залишається стабільною і кардинальних змін не зазнає. Разом з тим, на територію Сумської області поблизу кордону з Російською Федерацією періодично заходять малі ворожі групи піхоти, в основному на флангах, де є накопичення окупантів. За допомогою цих ДРГ ворог намагається перевірити українську оборону, але українським військовим вдається своєчасно їх виявляти та знищувати. Про це розповів речник оперативно-тактичного угрупування "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що військова присутність Збройних сил РФ фіксувалась вздовж кордону і раніше. При цьому не було ознак наступальних дій ворога.

"Звісно, що якщо помінялася ситуація на суміжній території на Курщині, то у ворога там було сконцентровано чимало сил, і таким чином вони наблизилися до державного кордону. Тож, напевно, й маються на увазі ось ці накопичені сили. Наше завдання – ми максимально укріплюємо нашу систему оборони і продовжуємо виконувати бойові завдання як на суміжній території (в Курській області – ред.), так і на кордоні", — розповів він.

Про те, що ситуація в Сумській області не змінилась, розповів в коментарі "Суспільному" речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Він зазначив, що ворог намагається заходити невеликими групами поблизу деяких населених пунктів.

"Росіяни намагаються заходити маленькими групами біля Новенького і Басівки, але їм не вдається просунутися вглиб, їх знищують", — зазначив він.

ЗС РФ в Сумській області: що відомо

Нагадаємо, раніше нардепка Мар'яна Безугла повідомила, що росіяни зайшли вглиб Сумської області. На її думку, російські війська намагаються зараз захопити ту територію оборони, якою не керує командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий.

Перед цим депутатка заявляла, що відступ українських військ з Курської області не був запланований і військовослужбовці не отримують наказів про вихід. Міністр оборони Рустем Умєров зазначав про планову передислокацію українських військ на цій ділянці фронту.